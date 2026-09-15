Είναι αυτό το μέλλον; Απαγόρευση κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων- Το παράδειγμα της Ιταλίας

Από την 1η Οκτωβρίου, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα Euro 5 θα απαγορευτούν σε τέσσερις περιοχές: πρόστιμα έως 679 ευρώ

Μάνος Χατζηγιάννης

Είναι αυτό το μέλλον; Απαγόρευση κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων- Το παράδειγμα της Ιταλίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Από την 1η Οκτωβρίου 2026 απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων Euro 5 σε τέσσερις περιοχές της Ιταλίας, λόγω προβλημάτων ποιότητας αέρα.
  • Το μέτρο αφορά πάνω από 3,5 εκατομμύρια οχήματα και ισχύει σε αστικά κέντρα με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως το Τορίνο, η Μπολόνια και το Μιλάνο.
  • Οι περιορισμοί θα είναι εποχικοί και θα ισχύουν τις καθημερινές κατά τις ώρες της ημέρας, από το φθινόπωρο έως την άνοιξη, ενώ τη νύχτα θα αίρονται.
  • Τα πρόστιμα για παραβάσεις κυμαίνονται από 168 έως 679 ευρώ, με αναστολή άδειας οδήγησης 15 έως 30 ημερών σε περίπτωση υποτροπής.
  • Υπάρχει το σύστημα MoVe-In που επιτρέπει σε κάποιους ιδιοκτήτες να αποφεύγουν τους χρονικούς περιορισμούς, αλλά με όριο ετήσιων χιλιομέτρων εντός των περιορισμένων ζωνών.
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Από την 1η Οκτωβρίου 2026, θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση οδήγησης σε ορισμένες περιοχές της Λομβαρδίας, του Βένετο, της Εμίλια-Ρομάνια και του Πιεμόντε για οχήματα ντίζελ Euro 5 που ταξινομήθηκαν μεταξύ 2011 και 2015.

Το μέτρο, που εισήχθη στις περιοχές της Ιταλίας σε απάντηση σε μια ευρωπαϊκή διαδικασία επί παραβάσει για την ποιότητα του αέρα στην κοιλάδα του Πάδου, επρόκειτο να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2025 , αλλά μια τροπολογία της Λέγκας που υποστηρίχθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, ανέβαλε την έναρξη για να δοθεί στους οδηγούς περισσότερος χρόνος .

Είναι άραγε αυτό το μέλλον των πετρελαιοκίνητων οχημάτων;

Το μέτρο θα επηρεάσει πάνω από τρεισήμισι εκατομμύρια οχήματα και απευθύνεται κυρίως σε αστικά κέντρα με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των πιο πυκνοκατοικημένων πόλεων όπως το Τορίνο, η Μπολόνια και το Μιλάνο. Οι περιορισμοί θα είναι εποχικοί, θα ισχύουν τις καθημερινές κατά τις ώρες της ημέρας, δηλαδή θα αίρονται τη νύχτα, από το φθινόπωρο έως την επόμενη άνοιξη.

Το σύστημα MoVe-In

Τα πρόστιμα για παραβάσεις δεν είναι συμβολικά: κυμαίνονται από 168 € έως 679 € , με αναστολή της άδειας οδήγησης για 15 έως 30 ημέρες σε περίπτωση υποτροπής.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος MoVe-In , που σημαίνει Παρακολούθηση Ρυπογόνων Οχημάτων (Movimento dei Veicoli Inpolluanti), το οποίο επιτρέπει στους συμμετέχοντες ιδιοκτήτες να αποφεύγουν τους παραδοσιακούς περιορισμούς που βασίζονται σε ημέρες και ώρες.

Σε αυτήν την περίπτωση, το όχημα υπόκειται σε μέγιστο ετήσιο όριο χιλιομέτρων, το οποίο καθορίζεται με βάση την κατηγορία και την περιβαλλοντική του κατηγορία . Τα χιλιόμετρα μετρώνται εντός των περιορισμένων περιοχών .

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