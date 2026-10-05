«Το κρακ σχεδόν με σκότωσε» - Η εξομολόγηση του Άλις Κούπερ για τον εθισμό του

Ο 78χρονος ροκ σταρ μιλά για τη στιγμή που κατάλαβε ότι είχε χάσει τον έλεγχο και τις δύο φορές που μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Το κρακ σχεδόν με σκότωσε» - Η εξομολόγηση του Άλις Κούπερ για τον εθισμό του
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  • Ο Άλις Κούπερ παραδέχεται ότι το κρακ κοκαΐνης σχεδόν τον σκότωσε και αποτέλεσε το πιο καταστροφικό ναρκωτικό για αυτόν.
  • Ο εθισμός του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά είχε πάρει τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του, επηρεάζοντας σοβαρά την υγεία και τον γάμο του.
  • Η συνειδητοποίηση της κατάστασης ήρθε όταν κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη και αποφάσισε να σταματήσει, πετώντας τα ναρκωτικά στην τουαλέτα.
  • Ο Άλις Κούπερ έχει παραμείνει νηφάλιος για πολλές δεκαετίες και θεωρεί εκείνη την περίοδο ως ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής του.
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«Το κρακ κοκαΐνης σχεδόν με σκότωσε». Με αυτή τη φράση ο Άλις Κούπερ περιγράφει μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του, μιλώντας για τον εθισμό που, όπως εξομολογείται, κάποια στιγμή πήρε τον απόλυτο έλεγχο.

Ο 78χρονος μουσικός, σε συνέντευξή του στην The Telegraph, μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια στα οποία το αλκοόλ και τα ναρκωτικά είχαν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του, εξηγώντας πώς έφτασε στο σημείο να αντιληφθεί ότι είχε χάσει τον έλεγχο.

Ο Άλις Κούπερ περιγράφει τον εαυτό του στα χρόνια της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ ως «τον Ντιν Μάρτιν του ροκ εν ρολ».

«Δεν ήμουν ποτέ μεθυσμένος. Ήμουν πάντα ανάμεσα και ήξερα πώς να διατηρώ αυτή την αίσθηση», εξηγεί, περιγράφοντας την κατάσταση ευφορίας στην οποία προσπαθούσε να παραμένει διαρκώς.

Το πρόβλημα, όμως, ήταν ακριβώς αυτή η διαρκής ανάγκη. «Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν συνεχές. Και πολύ σύντομα το σώμα σου πρόκειται να πει: “Ε, έχουμε πρόβλημα εδώ”. Και αυτό ακριβώς συνέβη», λέει.

Η κατάσταση είχε φτάσει σε σημείο που ο ίδιος άρχισε να εμφανίζει σοβαρά σημάδια ότι ο οργανισμός του δεν μπορούσε πλέον να αντέξει τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε.

«Το κρακ ήταν αυτό που σχεδόν με σκότωσε»

Ο Κούπερ εξηγεί ότι το αλκοόλ ήταν το βασικό του πρόβλημα, μέχρι τη στιγμή που μπήκε στη ζωή του η κοκαΐνη και, στη συνέχεια, το κρακ κοκαΐνης.

Όπως περιγράφει, αρχικά δεν θεωρούσε ότι κινδύνευε. Η πεποίθηση ότι μπορούσε να ελέγξει τη χρήση του αποδείχθηκε, όμως, καταστροφική.

«Κάποιος μου είπε: “Αν το καπνίσεις, δεν είναι εθιστικό”. Ήταν στην αρχή της εποχής του κρακ και το κρακ είναι, με διαφορά, το πιο εθιστικό ναρκωτικό που υπάρχει. Αυτό ήταν πραγματικά που σχεδόν με σκότωσε», ανέφερε.

https://www.instagram.com/p/DeFVgRyjKHR/

Η χρήση εξελίχθηκε γρήγορα σε εμμονή. Από κάτι που πίστευε ότι μπορούσε να ελέγξει, μετατράπηκε σε μια καθημερινή ανάγκη που καθόριζε τις σκέψεις και τις κινήσεις του.

Ο ίδιος έχει περιγράψει στα απομνημονεύματά του Devil on My Shoulder ότι μέχρι το 1982 η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχό του.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι έπρεπε να σταματήσει

Η εξάρτηση είχε αρχίσει να επηρεάζει όχι μόνο την υγεία του αλλά και τη ζωή του. Ο γάμος του με τη Σέριλ Κούπερ βρέθηκε στα πρόθυρα της διάλυσης, ενώ ο ίδιος είχε απομονωθεί μέσα στο σπίτι του.

Ύστερα από ημέρες χωρίς ύπνο και συνεχή χρήση, ήρθε η στιγμή που κατάλαβε πως έπρεπε να σταματήσει.

Όπως έχει περιγράψει, κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη και για μια στιγμή συνειδητοποίησε πόσο άσχημα είχε φτάσει. Τότε πήρε την απόφαση να πετάξει το ναρκωτικό και να σταματήσει.

«Αυτό ήταν. Το πήρα και το πέταξα στην τουαλέτα», έχει περιγράψει.

Λίγο αργότερα τηλεφώνησε στη Σέριλ και της είπε: «Τελείωσε. Το ξεπέρασα. Έφυγε. Τα πέταξα όλα στην τουαλέτα».

Alice Cooper

Για τον ίδιο, εκείνη ήταν η στιγμή που κατάλαβε ότι δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπίζει τον εθισμό σαν κάτι που απλώς μπορούσε να διαχειριστεί. Σήμερα, ο Άλις Κούπερ δηλώνει εδώ και δεκαετίες νηφάλιος και κοιτάζει εκείνη την περίοδο ως ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής του.

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