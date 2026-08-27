Από τα αυτοκίνητα στα ανθρωποειδή ρομπότ: Η νέα αγορά που οραματίζεται η Hyundai

Φανταστείτε να περνάτε από την τοπική αντιπροσωπεία της Hyundai και να σάς δίνεται η δυνατότητα να αγοράσετε ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Αυτό είναι το όραμα του διευθύνοντος συμβούλου της αυτοκινητοβιομηχανίας, Χοσέ Μουνιόθ, ο οποίος βλέπει ακόμη και τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των ακριβών μηχανών.

«Διαθέτουμε ήδη ένα δυνητικό δίκτυο διανομής για την πώληση ρομπότ μέσω των συνεργαζόμενων αντιπροσώπων μας», τόνισε κατά τη διάρκεια της ημέρας ενημέρωσης επενδυτών της εταιρείας.

Το 2021, η Hyundai Motor Group προχώρησε στην εξαγορά του 80% της εταιρείας ρομποτικής Boston Dynamics, σε μία συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία στα 1,1 δισ. δολάρια.

Η Hyundai θέλει προφανώς να αποκομίσει απόδοση από αυτή την επένδυση κι ένα από τα σχέδια που ανακοίνωσε πρόσφατα, προβλέπει την κατασκευή εργοστασίου με δυνατότητα παραγωγής 30.000 ανθρωποειδών ρομπότ Atlas ετησίως έως το 2028. Η εταιρεία σχεδιάζει να εκκινήσει την ανάπτυξη των ρομπότ στο εργοστάσιο της Τζόρτζια την ίδια χρονιά, με στόχο να τα εγκαταστήσει στη συνέχεια σε όλες τις μονάδες παραγωγής της παγκοσμίως.

Υπάρχει επίσης το Stretch, ένα ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αποθήκες και ουσιαστικά αποτελεί έναν ρομποτικό βραχίονα τοποθετημένο πάνω σε κινητή βάση.

Τα συγκεκριμένα ρομπότ κάθε άλλο παρά φθηνά είναι. Το Spot ξεκινούσε στο παρελθόν από τα 74.500 δολάρια, ενώ, σήμερα πιθανότατα κοστίζει ακόμη περισσότερο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να λάβουν προσφορά. Τα προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ, ιδιαίτερα εκείνα που προορίζονται για επαγγελματικές εφαρμογές, είναι ακόμη ακριβότερα.

Αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Μουνιόθ ανέφερε ότι η Hyundai Capital, η οποία χρηματοδοτεί αγορές αυτοκινήτων, εξετάζει τρόπους ώστε να πράξει αντίστοιχα και με τα ρομπότ. Δεν είναι πάντως σαφές αν αναφερόταν σε εταιρικούς πελάτες ή σε μια μελλοντική καταναλωτική αγορά.

Η Hyundai δεν είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Tesla αναδιαμορφώνει τμήμα των εγκαταστάσεων στο Φρέμοντ για την παραγωγή του Optimus, το οποίο ο Έλον Μασκ θέλει αρχικά να αξιοποιήσει εντός της εταιρείας και στη συνέχεια να διαθέσει σε άλλους πελάτες. Η BMW έχει ήδη χρησιμοποιήσει το Figure 02 στο εργοστάσιο στη Νότια Καρολίνα, όπου το ανθρωποειδές συνέβαλε στην παραγωγή περισσότερων από 30.000 οχημάτων X3 κατά τη διάρκεια δοκιμής δέκα μηνών. Η Mercedes–Benz δοκιμάζει το Apollo της Apptronik στα δικά της εργοστάσια.

Προς το παρόν, τα εργοστάσια και οι αποθήκες παραμένουν οι πιο ρεαλιστικοί χώροι εμπορικής αξιοποίησης των ρομπότ. Το Stretch ξεφορτώνει φορτηγά για εταιρείες logistics όπως η DHL και η Maersk, ενώ, η Amazon και η GXO έχουν δοκιμάσει το Digit της Agility Robotics για επαναλαμβανόμενες εργασίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Οι εταιρείες επαναλαμβάνουν διαρκώς το ίδιο επιχείρημα: Ότι τα ρομπότ αναλαμβάνουν εξαντλητικές ή επικίνδυνες εργασίες και καλύπτουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, αντί να αντικαθιστούν ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν.