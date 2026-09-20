Φίτσο: Ορισμένοι στη Δύση επιδιώκουν σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας

Ορισμένοι πολιτικοί στη Δύση επιδιώκουν τη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας μετά την «αποτυχημένη» στρατηγική να ηττηθεί η Μόσχα στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε χθες Σάββατο ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και αρνείται την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, υποστήριξε την Πέμπτη ότι η Ευρώπη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο ξέσπασμα ενός πολέμου ευρείας κλίμακας ως απόρροια της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προειδοποιούν για ρωσική εκστρατεία υβριδικών επιθέσεων.

«Αντιμετωπίζουμε θανάσιμο κίνδυνο», δήλωσε ο Φίτσο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, υποστηρίζοντας ότι η Δύση «ρίχνει λάδι στη φωτιά» με την υποστήριξή της στην Ουκρανία, η οποία δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

«Η αποτυχία της στρατηγικής που αποσκοπούσε στην καταστροφή της Ρωσίας μέσω του πολέμου στην Ουκρανία έχει κάνει ορισμένους πολιτικούς στη Δύση να πιστεύουν ότι εφόσον ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ουκρανικού στρατού και της πλήρους στήριξής του, τότε πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να προκληθεί μια σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας», είπε ο σλοβάκος πρωθυπουργός στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Φίτσο τόνισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι πόλεμος ούτε της Σλοβακίας ούτε του ΝΑΤΟ, αλλά «ορισμένα γεράκια στους κόλπους του ΝΑΤΟ προσπαθούν πάση θυσία να μετατρέψουν αυτόν τον πόλεμο σε σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ».

Προ ημερών, ο Φίτσο προειδοποίησε πως μια επιδρομή drone θα μπορούσε να προκαλέσει την ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε όμως πως ο ίδιος θέλει να αποτρέψει την εμπλοκή της Σλοβακίας - χώρας που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας - σε μια ένοπλη σύγκρουση.