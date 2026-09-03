Σλοβακία: «Μπλόκο» στην παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η Μπρατισλάβα ήταν η μόνη χώρα που δεν συμφώνησε με την πρόταση για παράταση των ατομικών κυρώσεων για 12 μήνες -  Οι κυρώσεις λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου και απαιτείται ομοφωνία των 27 κρατών-μελών

Δημήτρης Μάνωλης

Σλοβακία: «Μπλόκο» στην παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σλοβακία ήταν η μόνη χώρα που απέρριψε την πρόταση για παράταση 12 μηνών των ατομικών κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.
  • Οι ατομικές κυρώσεις λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και απαιτείται ομοφωνία των 27 κρατών-μελών για την ανανέωσή τους.
  • Η Σλοβακία ζητά περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη των κυρώσεων.
  • Στις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνεται και η προσθήκη 27 νέων προσώπων και εταιρειών στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ.
  • Η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει τις συνεχείς ανανεώσεις των κυρώσεων με παράταση 12 μηνών, αλλά η ομοφωνία παραμένει απαραίτητη.
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Η Σλοβακία απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράταση κατά 12 μήνες του καθεστώτος των ατομικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο POLITICO.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες, με τη Σλοβακία να αποτελεί τη μοναδική χώρα που διαφώνησε με την προτεινόμενη παράταση.

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις, οι οποίες αφορούν πρόσωπα και οντότητες που έχουν ενταχθεί στους σχετικούς καταλόγους της ΕΕ, λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί επανειλημμένα ανά εξάμηνο.

Η ΕΕ επιδίωκε αυτή τη φορά να επιμηκύνει τη διάρκεια ισχύος τους στους 12 μήνες, ώστε να περιοριστούν οι συνεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια των κυρώσεων απαιτεί την ομόφωνη έγκριση και των 27 χωρών της ΕΕ.

Η Σλοβακία ζητά χρόνο

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας δεν σχολίασε άμεσα τη στάση της, παραπέμποντας σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με αυτήν, οι διαβουλεύσεις για την τακτική εξάμηνη επανεξέταση του καθεστώτος των κυρώσεων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι η Μπρατισλάβα φαίνεται να έχει «ορισμένες αντιρρήσεις», προσθέτοντας ότι πρόκειται για θέσεις που έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν.

Το προηγούμενο του Όρμπαν

Η εξάμηνη διάρκεια ανανέωσης των ατομικών κυρώσεων είχε αποτελέσει στο παρελθόν συμβιβαστική λύση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντιρρήσεις της Ουγγαρίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Η Βουδαπέστη αξιοποιούσε τις επαναλαμβανόμενες ημερομηνίες λήξης των κυρώσεων για να ασκεί πιέσεις προς τις υπόλοιπες κυβερνήσεις της ΕΕ, επιδιώκοντας ανταλλάγματα και παραχωρήσεις.

Πλέον, μετά την αποχώρηση του Όρμπαν από την πρωθυπουργία, η ΕΕ προχώρησε σε διαφορετική αντιμετώπιση των οικονομικών κυρώσεων. Τον Ιούνιο αποφασίστηκε η ανανέωσή τους για 12 μήνες, με αποτέλεσμα να παραμείνουν σε ισχύ έως τον Ιούλιο του 2027.

Νέα πρόσωπα και εταιρείες στη λίστα

Οι διαπραγματεύσεις δεν περιορίζονται μόνο στη διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων μέτρων.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η προσθήκη ακόμη 27 προσώπων και εταιρειών στον κατάλογο των κυρώσεων, γεγονός που θα συνεπάγεται το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων εντός της ΕΕ.

Οι τεχνικές ομάδες των κρατών-μελών αναμένεται να συνεχίσουν τις συζητήσεις τόσο για τις νέες καταχωρίσεις όσο και για την παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις ατομικές κυρώσεις, που στοχεύουν συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες, και τις οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αφορούν ευρύτερους τομείς της ρωσικής οικονομίας.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 15η Σεπτεμβρίου, όταν εκπνέει το υφιστάμενο καθεστώς και η ΕΕ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη ομοφωνία.

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