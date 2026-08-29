Γερμανία: Θα κατηγορήσει την Ρωσία για την επίθεση στη Λειψία – Ετοιμάζει κυρώσεις

Snapshot Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προτίθεται να κατηγορήσει επίσημα τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία και να επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις.

Η γερμανική κυβέρνηση θα λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά ρωσικών οντοτήτων, πέρα από απλές απελάσεις και κλείσιμο πολιτιστικών οργανισμών.

Η επίθεση με drone συνδέεται στενά με τη Ρωσία και στόχευε ουκρανικό μεταφορικό αεροσκάφος, με υποψίες εμπλοκής ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η ανακάλυψη κρυψώνας όπλων κοντά στο Βερολίνο ενίσχυσε τη σκληρή στάση της Γερμανίας και διερευνάται ως πιθανή προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας κατά του κράτους.

Η ανακοίνωση των μέτρων αναμένεται τις επόμενες μέρες και θα συνοδεύσει τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ιρλανδία. Snapshot powered by AI

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ετοιμάζεται να κατηγορήσει δημόσια τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία και να ανακοινώσει «εκτεταμένες» κυρώσεις, καθώς φαίνεται ότι το Βερολίνο σκληραίνει τη στάση του έναντι της Μόσχας.

Το σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης αναμένεται να περιλαμβάνει άμεσα μέτρα κατά ρωσικών οντοτήτων την ώρα που η ΕΕ προχωρά με την επιβολή νέων κυρώσεων που προετοιμάζονται παράλληλα στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσαν στο περιοδικό Politico και την γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag τρεις αξιωματούχοι που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Η ανακοίνωση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και συμπίπτει με τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ιρλανδία την Τρίτη αλλά θα μπορούσε επίσης να γίνει νωρίτερα, ανάλογα με τον Μερτς, ανέφεραν δύο από τους αξιωματούχους.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι, ως απάντηση στο περιστατικό με το drone στη Λειψία, δεν αρκούσε πλέον η απέλαση Ρώσων διπλωματών ή το κλείσιμο του «Ρωσικού Οίκου» στο Βερολίνο, που προωθεί πολιτιστικές δράσεις. Απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα, όπως η εντατικοποίηση των κυρώσεων ή ακόμη πιο εκτεταμένες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Οι τρεις αξιωματούχοι αρνήθηκαν να παράσχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που σκοπεύει να ανακοινώσει ο Μερτς.

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό το Βερολίνο σκοπεύει να θεωρήσει υπεύθυνους μεμονωμένους Ρώσους ή τη ρωσική κυβέρνηση για την απόπειρα επίθεσης με drone. Το Βερολίνο προετοιμάζεται ήδη για μια έντονη αντίδραση, καθώς, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι, η Γερμανία πρέπει να προετοιμαστεί για τα αντίποινα της Μόσχας.

Ο Μερτς είχε ήδη ανακοινώσει την Τρίτη ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για το περιστατικό στη Λειψία, χωρίς όμως να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. «Η επίθεση με drone στη Λειψία, μεταξύ άλλων, δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε επίσης πολύ πραγματικές απειλές», δήλωσε. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κάνει τους δράστες των υβριδικών επιθέσεων να πληρώσουν το τίμημα. Θα πληρώσουν γι’ αυτό».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Politico σχετικά με το σχέδιο της Γερμανίας να θεωρήσει τη Ρωσία άμεσα υπεύθυνη, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Καγκελαρία δεν προβαίνει σε εικασίες. Το μόνο που έχει σημασία είναι η επίσημη απόδοση ευθύνης που θα κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά τη διακριτική της ευχέρεια και αφού σταθμίσει όλα τα αποτελέσματα της έρευνας».

Σε αυτή την εικόνα που προέρχεται από βίντεο που παρέσχε η Υπηρεσία Τύπου της Ρωσικής Προεδρίας, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλάει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα από τα κέντρα διοίκησης της Δυτικής Ομάδας του Ρωσικού Στρατού, σε τοποθεσία που δεν έχει αποκαλυφθεί. (2025) Russian Presidential Press Service

Άμεση σύνδεση του drone με τη Ρωσία

Η αποτυχημένη επίθεση στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλης έχει ήδη συνδεθεί στενά με τη Ρωσία από έρευνες των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ γερμανικών μέσων ενημέρωσης, το drone, το οποίο είχε εξοπλιστεί με εκρηκτικά, προοριζόταν να χτυπήσει ένα ουκρανικό μεταφορικό αεροσκάφος Antonov, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συνέδεαν άμεσα τη Ρωσία με το drone.Υπάρχουν επίσης ομοιότητες με μια σειρά σαμποτάζ εναντίον ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορών φορτίου το 2024, για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι τις διέπραξαν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές ποιες νέες πληροφορίες οδήγησαν το Βερολίνο να αποδώσει την ευθύνη απευθείας στη Ρωσία. Χρειάζονται πολλά αποδεικτικά στοιχεία για να αποδοθεί επίσημα η ευθύνη σε κάποια χώρα και στο παρελθόν είχε αποφευχθεί μία τέτοια κίνηση.

Δύο από τους αξιωματούχους χαρακτήρισαν την επικείμενη κίνηση ως «Zeitenwende 2.0», (ιστορική καμπή ή αλλαγή εποχής) μια αναφορά στην ιστορική στροφή στον τομέα της άμυνας που ανακοίνωσε ο πρώην καγκελάριος Ολάφ Σολτς ως απάντηση στην πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Το αρχηγείο της Bundesnachrichtendienst (BND), της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας, στο Βερολίνο ΑΡ

Τα όπλα κοντά στο Βερολίνο

Η ανακάλυψη μιας κρυψώνας όπλων κοντά στο Βερολίνο συνέβαλε επίσης στην αλλαγή της στάσης της Γερμανίας. Σε μια δασώδη περιοχή κοντά στη λίμνη Müggelsee, πράκτορες της γερμανικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών ανακάλυψαν μια υπόγεια κρυψώνα που περιείχε δύο ημιαυτόματα όπλα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω μιας έκθεσης της ερευνητικής κοινοπραξίας των γερμανικών μέσων ενημέρωσης NDR, WDR και της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung. Η ανακάλυψη είχε γίνει τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα δύο όπλα ήταν συσκευασμένα σε αδιάβροχα δοχεία και βρίσκονταν σε κατάσταση σχεδόν καινούργια. Η κρυψώνα περιείχε επίσης μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όπλα ήταν έτοιμα για άμεση χρήση. Οι ερευνητές τα κατέστησαν μη λειτουργικά, τα επέστρεψαν στην κρυψώνα και παρέμειναν σε επιτήρηση της περιοχής. Ωστόσο, δεν εντόπισαν ποτέ κανέναν να πηγαίνει στον χώρο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας διερευνά πλέον την υπόθεση λόγω υποψίας προετοιμασίας σοβαρής πράξης βίας που απειλεί το κράτος.

Μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών , Αλεξάντερ Ντόμπριντ μίλησε για μια κατάσταση υψηλού κινδύνου και υπαινίχθηκε ότι τα όπλα ενδέχεται να προορίζονταν για επιθέσεις στο Βερολίνο. Αν και απέφυγε να συνδέσει το θέμα με τη Ρωσία τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η εμπλοκή ξένων δυνάμεων.