Ουκρανία: Τουλάχιστον 37 νεκροί και εκατοντάδες εκκενώσεις – Χτυπήθηκε αποθήκη πυρομαχικών

Στην επίθεση τραυματίστηκαν 42 άνθρωποι, ανάμεσα τους και 4 παιδιά

Εύη Απολλωνάτου

Ουκρανία: Τουλάχιστον 37 νεκροί και εκατοντάδες εκκενώσεις – Χτυπήθηκε αποθήκη πυρομαχικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 37 άτομα σκοτώθηκαν και σχεδόν 400 εκκενώθηκαν μετά από ρωσική επίθεση με drones σε αποθήκη πυρομαχικών στη Μπούτσα.
  • 42 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και 4 παιδιά, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.
  • Ένας 14χρονος και ένα δίχρονο παιδί σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις στην περιοχή Μπορίσπιλ και Ομπολόνσκι αντίστοιχα.
  • Ο ουκρανικός στρατός κατέρριψε 233 ρωσικά drones, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις και σε Οδησσό, Ντνιπροπετρόφσκ, Σούμι και Ζαπορίζια.
  • Η αποθήκη που βομβαρδίστηκε περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά, και διεξάγεται έρευνα για την τοποθέτησή της κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
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Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 400 άνθρωποι χρειάστηκε να εκκενώσουν τα σπίτια τους έπειτα από επίθεση ρωσικών drones σε αποθήκη πυρομαχικών του στρατού της Ουκρανίας στη Μπούτσα.

Συνολικά 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Τιμούρ Τκατσένκο. Το Σάββατο συνεχίζεται η επιχειρήση των σωστικών συνεργασίων.

Παράλληλα ο Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε ότι ένας 14χρονος σκοτώθηκε σε ξεχωριστή επίθεση στην περιοχή Μπορίσπιλ. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι ένα δίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή ενός ρωσικού drone στην περιοχή Ομπολόνσκι. Πρόσθεσε ότι πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και μια 18χρονη κοπέλα, τραυματίστηκαν σε νέες επιθέσεις κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας το πρωί του Σαββάτου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε περαιτέρω επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Σούμι και τη Ζαπορίζια, ενώ ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι κατέρριψε 233 ρωσικά drones.

Η σφοδρή ρωσική επίθεση ξεκίνησε από χθες και συνεχίζεται μέχρι σήμερα την ώρα που η Ουκρανία πραγματοποιούσε εκδηλώσεις μνήμης των πεσόντων στρατιωτών.

Ζελένσκι: Η αποθήκη που βομβαρδίστηκε περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά του στρατού

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό drone κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.

«Η αρχική πρόσκρουση είχε στόχο μια τοποθεσία όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, μια αποθήκη των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, μιλώντας για «μεγάλης κλίμακας εκρήξεις οβίδων, ναρκών, άλλων πυρομαχικών και drones» που έγιναν μετά τη ρωσική επίθεση.

Όπως εξήγησε ο Ζελένσκι αργότερα σε ανάρτηση στο Χ πιθανότατα η αποθήκη πυρομαχικών δεν έπρεπε να βρίσκεται τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή και διεξάγεται έρευνα από τις ουκρανικές αρχές.

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