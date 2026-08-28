Ουκρανία: Αναμένει «τεχνικές συνομιλίες» με τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο – Ουδέν σχόλιο, λέει το Κρεμλίνο

Snapshot Η Ουκρανία αναμένει την έναρξη τεχνικών συνομιλιών με τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να προβλέπεται άμεση συμφωνία.

Οι συνομιλίες θα εστιάσουν σε τεχνικά ζητήματα και προετοιμασίες για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Ο πόλεμος αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, με ενίσχυση των επιθέσεων σε υποδομές από τις δύο πλευρές.

Η Ουκρανία δεν προτίθεται να παραχωρήσει εδάφη που ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, παρά το ρωσικό αίτημα αποχώρησης.

Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε τις πιθανές συνομιλίες του Σεπτεμβρίου και απέφυγε να επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Κορυφαίος σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι τεχνικές συνομιλίες για τον πόλεμο της Ρωσίας πιθανόν να διεξαχθούν στο εγγύς μέλλον αλλά πρόσθεσε ότι δεν αναμένει να επιτευχθεί σύντομα κάποια συμφωνία.

«Πιστεύω ότι όλοι θα δουν τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν πολύ σύντομα. Αλλά αυτές θα αφορούν κυρίως τα τεχνικά ζητήματα και τις προετοιμασίες για κάτι σημαντικό, στο οποίο ελπίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Κυρίλο Μπουντάνοφ σε συνέντευξη για το πρόγραμμα του YouTube «Moseichuk+».

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε απτά αποτελέσματα για τον τερματισμό ενός πολέμου που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του. Ο τελευταίος γύρος των τριμερών διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.

Ερωτηθείς εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί καθ’ όλη την διάρκεια του χειμώνα, απάντησε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό» να περιμένει κανείς ότι ο πόλεμος θα τελειώσει τώρα. Τους τελευταίους μήνες, και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις τους σε υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας, σε λιμενικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η Ρωσία αναμένεται επίσης να συνεχίσει την εκστρατεία της εναντίον του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα είναι έτοιμες να κάνουν ταυτόχρονα ένα βήμα η μία προς την άλλη, δήλωσε ο Μπουντάνοφ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της χώρας του στις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε αυτό.

Οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη EPA / ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Και αυτή τη στιγμή, η Ρωσική Ομοσπονδία και σας το λέω αυτό ως κάποιος που εμπλέκεται βαθιά σε αυτή τη διαδικασία δηλώνει ξεκάθαρα: “Ίσως να θέλαμε, αλλά όχι”», τόνισε ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας.

Το βασικό αίτημα της Ρωσίας είναι η αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, την οποία τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής τους. Το Κίεβο δηλώνει ότι δεν θα παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει.

Ουδέν σχόλιο, απαντά το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι είδε στα μέσα ενημέρωσης τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα, σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα.