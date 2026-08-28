Τραγωδία στην Λαύρα Αγίων Ορέων στην Ουκρανία: Νεκρός μοναχός μετά από επίθεση αγνώστων

Η ανακοίνωση της μονής 

Μάνος Χατζηγιάννης

Τραγωδία στην Λαύρα Αγίων Ορέων στην Ουκρανία: Νεκρός μοναχός μετά από επίθεση αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
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Αιματηρό επεισόδιο με συνέπεια έναν νεκρό μοναχό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 23 Αυγούστου 2026, στη Λαύρα Αγίων Ορέων, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε μοναχούς και φιλοξενούμενους της μονής.

Η Λαύρα των Αγίων Ορέων (γνωστή στα ουκρανικά ως Sviatohirsk Lavra ή Σβιατογκόρσκ) είναι ένα ιστορικό, ορθόδοξο μοναστήρι στην ανατολική Ουκρανία, το οποίο βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Σεβέρσκι Ντονέτς, κοντά στην πόλη Σβιατογκόρσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Στις 23 Αυγούστου 2026, γύρω στις 11 π.μ., έλαβε χώρα επίθεση εναντίον των κατοίκων του μοναστηριού στην περιοχή του ναού του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Ιεράς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σβιατογκόρσκ Λαύρας. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα αγνώστων ατόμων.

Η επίθεση είχε ως αποτέλσσμα τον θάνατο του μοναχού Βαρσονόφι (Τουριάνσκι). Ο μοναχός Χρυσόριι και ο πρόσφυγας Αντρίι Κυριένκο, ο οποίος ζει στο μοναστήρι, τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό έγινε γνωστό γύρω στις 11:15 π.μ. — ο τραυματισμένος μοναχός Γρηγόριος κατάφερε να κατέβει στα κτήρια της αδελφότητας και να αναφέρει το περιστατικό. Η αδελφότητα ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και η αστυνομία έφτασε στο σημείο.

Οι αδελφοί του μοναστηριού μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο στο Σλαβιάνσκ, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Ο μοναχός Γρηγόριος φέρει περίπου τέσσερις μαχαιριές, συμπεριλαμβανομένου ενός διαπεραστικού τραύματος στον πνεύμονα. Ο Αντρίι Κιριένκο βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση: έχει επίσης τραυματισμό στον πνεύμονα. Και οι δύο έχασαν πολύ αίμα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αργότερα για περαιτέρω θεραπεία στην πόλη του Χάρκοβο, όπου βρίσκονται υπό την επίβλεψη γιατρών.

Έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για την επίθεση και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις 23 Αυγούστου, μετά το τέλος της ολονύκτιας αγρυπνίας στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι αδελφοί της Λαύρας τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση για τον νεοκοιμημένο και δολοφονημένο μοναχό Βαρσονόφυ.

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