Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου.

  • 324 – Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης, εδραιώνοντας τον αποκλειστικό έλεγχο του Κωνσταντίνου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
  • 1793 – Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον θέτει τον πρώτο ακρογωνιαίο λίθο του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 1834 – Η Αθήνα ανακηρύσσεται, από τον βασιλιά Όθωνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας.
  • 1851 – Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας The New-York Daily Times, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε The New York Times.
  • 1927 – Βγαίνει στον αέρα το CBS.
  • 1947 – Ιδρύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και η CIA.
  • 1964 – Ο τέως Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας παντρεύεται τη Δανή πριγκίπισσα Άννα-Μαρία. Ήταν οι μοναδικοί βασιλικοί γάμοι που τελέστηκαν στην Ελλάδα (Αθήνα), συνδυαζόμενοι με την 130ή επέτειο της ανακήρυξης της Αθήνας ως πρωτεύουσα της Ελλάδος.
  • 1970 – Πεθαίνει ο Τζίμι Χέντριξ. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ μουσικής.

  • 1974 – Από το πέρασμα του τυφώνα «Φίφη» στην Ονδούρα βρίσκουν τον θάνατο πάνω από 5.000 άτομα.
  • 1978 – Από σεισμό 7 Ρίχτερ στο Ιράν σκοτώνονται 18.000 άτομα.
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