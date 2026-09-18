Φρουροί της Επανάστασης: Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – «Επιχείρησε παράνομη διέλευση»

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο με σημαία Τόγκο, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ παρά τις ιρανικές απαγορεύσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

Φρουροί της Επανάστασης: Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – «Επιχείρησε παράνομη διέλευση»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν δεξαμενόπλοιο με σημαία Τόγκο στα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας το για παράνομη διέλευση.
  • Μετά το πλήγμα, ξέσπασε φωτιά στο πλοίο και το δεξαμενόπλοιο ακινητοποιήθηκε σύμφωνα με την ιρανική ανακοίνωση.
  • Οι Φρουροί υποστηρίζουν ότι το πλοίο παρακινήθηκε και παραπλανήθηκε από τον αμερικανικό στρατό πριν επιχειρήσει τη διέλευση.
  • Η ιρανική πλευρά δηλώνει ότι ελέγχει τη θαλάσσια οδό και δεν θα επιτρέψει τη διέλευση πλοίων που παραβιάζουν τους επιβαλλόμενους περιορισμούς.
  • Η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι η παράνομη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του πλοίου που παραβαίνει τους κανόνες.
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το βράδυ δεξαμενόπλοιο με σημαία Τόγκο, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, επιχείρησε «παράνομη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ.

Το ναυτικό σκέλος των Φρουρών υποστήριξε ότι μετά το πλήγμα ξέσπασε φωτιά στο πλοίο και ότι το δεξαμενόπλοιο ακινητοποιήθηκε.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το πλοίο επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά αφού, κατά τους ισχυρισμούς της ιρανικής πλευράς, «παρακινήθηκε και παραπλανήθηκε» από τον αμερικανικό στρατό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ακόμη ότι εξακολουθούν να ελέγχουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και προειδοποίησαν πως δεν θα επιτρέψουν τη διέλευση πλοίων που θεωρούν ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει.

«Η παράνομη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την καταστροφή του παραβατικού πλοίου», ανέφερε η ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

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