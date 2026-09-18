Σουδάν: Λουτρό αίματος στην Αμπιέι – 26 νεκροί και 82 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ δύο φυλών

Snapshot Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 82 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο φυλών στην Αμπιέι, περιοχή αμφισβητούμενη μεταξύ Σουδάν και Νοτίου Σουδάν.

Η βία ξέσπασε στην αγορά Άμιετ μετά από δολοφονίες μελών των φυλών Νγκοκ Ντίνκα και Μισερίγια στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (UNISFA) ενίσχυσε άμεσα την παρουσία της στην περιοχή για να περιορίσει την ένταση και να αποτρέψει νέα επεισόδια.

Η Αμπιέι παραμένει μια εύθραυστη ζώνη χωρίς οριστικό καθεστώς από το 2011, με συχνές συγκρούσεις και επιδείνωση λόγω του πολέμου στο Σουδάν.

Η UNISFA αριθμεί περίπου 3.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς και έχει ως αποστολή την προστασία των αμάχων και τη διατήρηση της ασφάλειας στην πετρελαιοπαραγωγική περιοχή. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 82 τραυματίστηκαν σε νέες συγκρούσεις μεταξύ μελών δύο φυλών στην Αμπιέι, την περιοχή που διεκδικούν τόσο το Σουδάν όσο και το Νότιο Σουδάν.

Σύμφωνα με την προσωρινή δύναμη ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Αμπιέι (UNISFA), η βία ξέσπασε την Τρίτη στην αγορά Άμιετ, βασικό εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Είχαν προηγηθεί, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, οι δολοφονίες ενός άνδρα από τη φυλή Νγκοκ Ντίνκα και ενός ακόμη από τη φυλή Μισερίγια. Τα δύο περιστατικά όξυναν τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων και οδήγησαν σε γενικευμένες συγκρούσεις.

Μέχρι την Τετάρτη, ο απολογισμός είχε φτάσει τους 26 νεκρούς και τους 82 τραυματίες.

Η UNISFA ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε άμεσα την παρουσία της στην αγορά και στις γύρω περιοχές, επιχειρώντας να περιορίσει την ένταση και να αποτρέψει νέα επεισόδια.

Περιοχή μόνιμης έντασης

Η Αμπιέι παραμένει μία από τις πιο εύθραυστες ζώνες στην περιοχή, καθώς το καθεστώς της δεν έχει οριστικοποιηθεί από το 2011, όταν το Νότιο Σουδάν απέκτησε την ανεξαρτησία του.

Οι συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων είναι συχνές, ενώ η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί και από τον πόλεμο στο Σουδάν. Η μη κυβερνητική οργάνωση ACLED είχε καταγράψει εκατοντάδες θανάτους στην περιοχή το 2025, συνδέοντάς τους με την ευρύτερη σύγκρουση στη χώρα.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Αμπιέι αριθμεί περίπου 3.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, με βασική αποστολή την προστασία των αμάχων και τη διατήρηση της ασφάλειας στην πετρελαιοπαραγωγική περιοχή.