Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ: Η Φινλανδία αντίπαλος της Ελλάδας στη φάση των «16»

Snapshot Η Εσθονία νίκησε τη Φινλανδία με 3- και άλλαξε τα δεδομένα στον Γ’ όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ.

Η ήττα της Φινλανδίας την έφερε στη 2η θέση του ομίλου και σε αναμέτρηση με την Ελλάδα στη φάση των «16».

Η Ελλάδα τερμάτισε 3η στον Α’ όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο Τορίνο για το εισιτήριο της προημιτελικής φάσης.

Ο νικητής του ζευγαριού Ελλάδα-Φινλανδία θα παίξει με τον νικητή του Ιταλία-Δανία στους «8».

Η πιθανή προημιτελική αναμέτρηση προβλέπεται να είναι Ελλάδα-Ιταλία, με την Ιταλία να υπολογίζει και στον Μικελέτο. Snapshot powered by AI

Ανατροπή σκηνικού στο EuroVolley, με την Εσθονία να προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη στη διοργάνωση. Παρότι η Εσθονία είχε ήδη... αποχαιρετήσει τη διοργάνωση, επικράτησε με 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 11-15) της Φινλανδίας και άλλαξε τα δεδομένα στον Γ’ όμιλο.

Η ήττα αυτή κόστισε στη Φινλανδία την πρώτη θέση και την έφερε στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας Βόλεϊστη φάση των «16». Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στον Α’ όμιλο στην 3η θέση, ενώ από τον 3ο όμιλο η Φινλανδία κατέλαβε τη 2η θέση, πίσω από το Βέλγιο που τερμάτισε στην κορυφή.

Έτσι, διαμορφώθηκε το ζευγάρι Ελλάδα-Φινλανδία, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν στο Τορίνο το «εισιτήριο» για την προημιτελική φάση.

Εκεί, ο νικητής της αναμέτρησης θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία-Δανία. Με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, όλα δείχνουν προς μια πιθανή αναμέτρηση με την Ιταλία στους «8», με τους Ιταλούς να υπολογίζουν κανονικά και στον Μικελέτο.