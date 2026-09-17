Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 18 Σεπτεμβρίου

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Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
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  • Στις 18 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Αριάδνης, Οσίου Ευμενίου, Αγίου Κάστορος και Οσίου Ρωμύλου.
  • Τα ονόματα που γιορτάζουν αυτή την ημέρα περιλαμβάνουν Αριάδνη, Ευμένιος, Κάστωρ και Ρωμύλος, μεταξύ άλλων παραλλαγών.
  • Ο Όσιος Ρωμύλος γεννήθηκε το 1300, ασκήτευσε σε μοναστήρια στο Τίρνοβο και το Άγιο Όρος, και απεβίωσε στη Ραβενίτσα της Σερβίας, όπου έγιναν πολλά θαύματα στον τάφο του.
  • Η Αγία Αριάδνη, δούλη που μεταστράφηκε στον χριστιανισμό, υπέστη βασανιστήρια από τον άρχοντά της για την πίστη της και σώθηκε θαυματουργικά με τη βοήθεια του Θεού.
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Αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος και Οσίου Ρωμύλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Αριάδνη, Αριάνα,
  • Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία,
  • Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης,
  • Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Όσιος Ρωμύλος

Ο Ρωμύλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέγραψε ο μαθητής του Γρηγόριος, γεννήθηκε το 1300 στην πόλη Βιδίνιο από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Βουλγάρα. Οι γονείς του τον εμπιστεύτηκαν σε σπουδαίο δάσκαλο.

Επειδή είχε κλίση στη μοναχική ζωή, πήγε στη Μονή της Θεοτόκου της Οδηγήτριας, στο Τίρνοβο Βουλγαρίας. Εκάρη μοναχός με το όνομα Ρωμανός και ασκήτευσε για τρία χρόνια. Αφού έγινε μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμύλος πήγε στο Άγιο Όρος μαζί με τον μαθητή του Γρηγόριο όπου ασκήτευσαν. Πολλοί Αγιορείτες πήγαιναν κοντά του για να ακούσουν τα σοφά του λόγια.

Όταν ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Τούρκων, Σέρβων και Βουλγάρων, πολλοί μετακινήθηκαν. Έτσι και ο Ρωμύλος πήγε στην Αυλώνα, μετά στην Κωνσταντινούπολη και τέλος στη Ραβενίτσα της Σερβίας, στο μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου και απεβίωσε ειρηνικά. Στον τάφο του που ευωδίαζε έγιναν πολλά θαύματα.

Αγία Αριάδνη

Η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτυλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμισέων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταστραφεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο κύριός της την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτυλο, όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, κατά την ήμερα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλιά του γιου του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τις έγδαραν τις σάρκες.

Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτυλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους «κόλπους» της. Την ίδια ώρα, οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς Αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους.

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