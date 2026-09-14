Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
  • Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται με λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Τη σημερινή μέρα εορτάζεται η διπλή ανεύρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός.

Οι επιστολές του αποστόλου Παύλου είναι γεμάτες από χωρία στα οποία εξαίρεται ο ρόλος του Σταυρού για τη σωτηρία του κόσμου. Το γεγονός ότι οι κατακόμβες είναι γεμάτες από χαραγμένους σταυρούς αποδεικνύει ότι οι διωκόμενοι χριστιανοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους τύπους του αδίκως παθόντος Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ιερό αυτό σύμβολο τους εμψύχωνε και τους έδινε τη δύναμη του μαρτυρίου.

Η θαυματοποιός δύναμη του Σταυρού

Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού φάνηκε στο θαυμαστό όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στα 312, ενώ βάδιζε εναντίον του Μαξεντίου κοντά στη Ρώμη. Οι ιστορικοί της εποχής αναφέρουν ότι ο αυτοκράτορας είδε στον ουρανό, ημέρα μεσημέρι, το σημείο του σταυρού, σχηματισμένο με αστέρια, και την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ», επίσης σχηματισμένη με αστέρια.

Ήταν η 28η Οκτωβρίου 312. Από εκείνη την ώρα έδωσε διαταγή το σημείο αυτό να γίνει το σύμβολο του στρατού του. Ο εχθρός κατατροπώθηκε και ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτωρ του απέραντου κράτους. Δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι η δύναμη του Σταυρού του είχε χαρίσει αυτή την περήφανη νίκη, γι’ αυτό προσέγγισε τον χριστιανισμό.

Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού

Το 326 αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους η ευσεβής χριστιανή μητέρα του αγία Ελένη, όπου άρχισε το κτίσιμο λαμπρών ναών. Επίκεντρο ήταν ο Πανάγιος Τάφος του Κυρίου.

Στο σημείο εκείνο ο αυτοκράτορας Αδριανός είχε κτίσει το 135, κατά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ναό της Αφροδίτης. Η αγία Ελένη επιδόθηκε σε προσπάθειες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές τελικά βρέθηκαν τρεις σταυροί, του Κυρίου και των δύο ληστών.

Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη, αλλά ποιος από τους τρεις ήταν του Κυρίου; Τότε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος με αρκετούς Ιερείς, αφού έκανε δέηση, άγγιξε στους σταυρούς το σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας που είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και άγγιξε τον τρίτο σταυρό, που ήταν πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε.

Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να συρρέουν για να αγγίξουν το τίμιο ξύλο. Επειδή, όμως, συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι.

Αυτή, λοιπόν, την ύψωση καθιέρωσαν οι άγιοι Πατέρες, να γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουμε κι εμείς να υψώσουμε μέσα στις ψυχές μας το Σταυρό του Κυρίου μας, που αποτελείτο κατ' εξοχήν "όπλον κατά του διαβόλου".

Η πιστή βασιλομήτωρ, με δάκρυα στα μάτια παρέδωσε τον Τίμιο Σταυρό στον Πατριάρχη Μακάριο, ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335 τον ύψωσε στον Γολγοθά και τον τοποθέτησε στον ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε ανεγείρει η αγία πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και ο οποίος σώζεται ως σήμερα.

Η επανάκτηση του Τιμίου Σταυρού

Την αγία αυτή ημέρα εορτάζουμε και την δεύτερη ύψωση. Στα 613 οι Πέρσες κυρίεψαν την Παλαιστίνη, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα και πήραν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφεραν στη χώρα τους.

Λόγω των θαυμάτων που επιτελούνταν χάρη στον Τίμιο Σταυρό οι Πέρσες τον θεώρησαν μαγικό και γι’ αυτό τον φύλασσαν και τον προσκυνούσαν, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική του φύση και ιδιότητα!

Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μετά την νίκη του εναντίον των Περσών παρέλαβε τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης Ζαχαρίας τον ύψωσε εκ νέου στο ναό της Αναστάσεως. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 626.

Η εκκλησία των Ιεροσολύμων θεώρησε ότι ο Σταυρός του Χριστού ανήκει σε όλη την χριστιανοσύνη και γι’ αυτό αποφάσισε να τεμαχίσει το Τίμιο Ξύλο και να το διανείμει σε όλη την Εκκλησία.

Έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα πολλά τεμάχια, τα οποία φυλάσσονται ως τα πολυτιμότερα κειμήλια.

Αυστηρή νηστεία

Για την ανάμνηση της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού νηστεύουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, επειδή ο Σταυρός είναι Ανάμνηση του Πάθους του Χριστού.

Διότι όπως ο κάθε άνθρωπος που κάνει την ανακομιδή (εκταφή) των λειψάνων ενός συγγενή του (για παράδειγμα του πατέρα του, της μητέρας του και άλλων), λυπάται ενθυμούμενος το πρόσωπο αυτό, έτσι και εμείς οι Χριστιανοί βλέποντες τον Σταυρό και αναλογιζόμενοι ότι ο Χριστός Σταυρώθηκε για εμάς τους αμαρτωλούς και ως Άνθρωπος Έπαθε, ταπεινωνόμαστε και δείχνουμε Συντριβή καρδιάς νηστεύοντες.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α'.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν

05:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Νέα βουτιά στο Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας – Κάτω από τα 88 δολάρια το βαρέλι

05:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση– Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: 400 ευρώ από τον Νοέμβριο για 2,2 εκατ. δικαιούχους – Έρχονται νέες αυξήσεις

03:36ΕΛΛΑΔΑ

Δημοπρασία ΑΑΔΕ: Ανοίγουν οι αποθήκες με τα 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και τα 459 ηλεκτρικά πατίνια – Δείτε τον πίνακα

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2027: Το πλήρες πρόγραμμα σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικά και Μουσικά μαθήματα – Δείτε τους πίνακες

02:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 315 θέσεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Σουηδία: Οι σοσιαλδημοκράτες δηλώνουν έτοιμοι να κυβερνήσουν, παρά το οριακό αποτέλεσμα

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν βιάζεται να αντικαταστήσει την Κάρολαϊν Λέβιτ

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακατέλαβαν θέσεις στην Ταΐζ – «Βαριές απώλειες» στους Χούθι

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Άθυρα

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Σουηδία: Μάχη στήθος με στήθος μεταξύ κεντροαριστερού και συντηρητικού μπλοκ

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε η συνάντηση μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου για τη ναυσιπλοΐα

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συμπλοκή κρατουμένων στα κρατητήρια – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

23:58LIFESTYLE

H Κατερίνα Λιόλιου αναβάλει την συναυλία της στα Ιωάννινα λόγω της κηδείας Μαζωνάκη

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδίστηκε το σπίτι Ουκρανής τενίστριας: Κρεμασμένη στα ερείπια μία πετσέτα του Roland Garros

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή - σύζυγος Κωστή Χατζηδάκη: Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα»- Η απάντησή της για την Lifestyle Medicine

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Με τζιν και χωρίς γραβάτα - Ο νέος ενδυματολογικός κώδικας συνεντεύξεων για δουλειά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Humanuty Greece στη λαϊκή αγρύπνια -«Ο Γιώργος δείχνει και σήμερα πώς βοηθά τον κόσμο»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός βουλευτής: Η Ελλάδα ζητάει να μην χτυπηθούν ελληνικά δεξαμενόπλοια με αντάλλαγμα Patriot

05:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

17:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλκέτ Ριζάι πίσω από τους αιματηρούς πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Απαντά η αγροτική γιατρός για το περιστατικό - «Δεν εξαφανίστηκα, πήγα αμέσως στο ιατρείο»

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα

22:42LIFESTYLE

Η τρομακτική όψη της Κέιτι Πράις - Η τελευταία αισθητική θεραπεία προσώπου την άφησε μελανιασμένη

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή - σύζυγος Κωστή Χατζηδάκη: Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα»- Η απάντησή της για την Lifestyle Medicine

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του ναού στον κόσμο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η 13χρονη Κρητικοπούλα που έκλεψε την παράσταση με τον χορό της

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: 400 ευρώ από τον Νοέμβριο για 2,2 εκατ. δικαιούχους – Έρχονται νέες αυξήσεις

10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

03:36ΕΛΛΑΔΑ

Δημοπρασία ΑΑΔΕ: Ανοίγουν οι αποθήκες με τα 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και τα 459 ηλεκτρικά πατίνια – Δείτε τον πίνακα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ