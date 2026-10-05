Περιφέρεια Αττικής: Σπάει τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

«Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται να ζητήσει βοήθεια. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μόνη», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Περιφέρεια Αττικής: Σπάει τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε καμπάνια ενημέρωσης με τίτλο «Σπάζοντας τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής» για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών.
  • Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με πανεπιστημιακές κλινικές και τον Σύλλογο «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.
  • Η καμπάνια περιλαμβάνει προβολή βίντεο, διανομή ενημερωτικού υλικού και ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος στις 11 Οκτωβρίου 2026.
  • Δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση του στίγματος, την ενημέρωση για τα προειδοποιητικά σημάδια και την ανάγκη εξειδικευμένης θεραπείας και στήριξης οικογενειών.
  • Η θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής είναι εφικτή μέσω διεπιστημονικής φροντίδας που συνδυάζει ψυχολογική, ιατρική και διατροφική υποστήριξη.
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Μια νέα πρωτοβουλία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής ξεκινά η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων, την καταπολέμηση του στίγματος και την ενημέρωση των πασχόντων και των οικογενειών τους για την αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας.

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Με τίτλο «Σπάζοντας τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής», η νέα καμπάνια αποτελεί την τρίτη μεγάλη πρωτοβουλία της Περιφέρειας στο πεδίο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας. Δίνει συνέχεια στην καμπάνια «Ψυχή μου» για την κατάθλιψη και την καταπολέμηση του στίγματος και στη δράση για την ενημέρωση και προστασία των παιδιών με αλλεργίες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας στην έγκυρη πληροφόρηση, στην πρόληψη και στη στήριξη των πολιτών, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, τη Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο ΠΓΝ «Αττικόν», την Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και τον Σύλλογο Φίλων Πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ». Υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, μέσω του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής – Social Network Αττική, με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Προγράμματος «Αττική» 2021–2027.

Χαρδαλιάς: Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται να ζητήσει βοήθεια

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής δοκιμάζουν καθημερινά ανθρώπους και οικογένειες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη. Ο φόβος, η ντροπή και η αίσθηση ότι οι άλλοι θα σε κρίνουν μπορούν να κρατήσουν αυτή τη δυσκολία κρυφή για πολύ καιρό. Αυτή τη σιωπή θέλουμε να σπάσουμε. Η ψυχογενής ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία και η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας είναι σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Δεν αποτελούν προσωπική επιλογή ούτε αντιμετωπίζονται με εύκολες συμβουλές και σχόλια για την εμφάνιση. Χρειάζονται έγκαιρη αναγνώριση, κατανόηση και εξειδικευμένη επιστημονική φροντίδα.Μετά την καμπάνια “Ψυχή μου” για την κατάθλιψη και το στίγμα και τη δράση για την προστασία των παιδιών με αλλεργίες, συνεχίζουμε με την ίδια ευθύνη: να φέρνουμε την έγκυρη γνώση κοντά στον πολίτη. Μαζί με την επιστημονική κοινότητα και τους ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτές τις διαταραχές, βοηθάμε τους συμπολίτες μας να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται να ζητήσει βοήθεια. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μόνη. Η θεραπεία είναι εφικτή και η αναζήτηση βοήθειας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια καλύτερη ζωή».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στην πλατεία Συντάγματος, με προβολή των βίντεο της καμπάνιας και διανομή ενημερωτικού υλικού.

Αναζητούμε έγκαιρα βοήθεια - Η θεραπεία είναι εφικτή

Η καμπάνια αναδεικνύει τη σοβαρότητα των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής και τις επιπτώσεις τους στη σωματική και ψυχική υγεία, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων που τις συνδέουν με την προσωπική επιλογή, την εμφάνιση ή το σωματικό βάρος. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση και την έγκαιρη αναζήτηση εξειδικευμένης επιστημονικής βοήθειας, απέναντι στον φόβο της κριτικής, στην ενοχή και στη ντροπή που συχνά κρατούν τους πάσχοντες στη σιωπή.Στο πλαίσιο αυτό, πέντε ενημερωτικά βίντεο καλύπτουν την ψυχογενή ανορεξία, την ψυχογενή βουλιμία, τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και τον ρόλο της οικογένειας. Προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει αυτές τις διαταραχές συνδυάζονται με παρεμβάσεις εξειδικευμένων επιστημόνων, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες της καθημερινότητας και τη σημασία της κατάλληλης υποστήριξης.

Το οπτικοακουστικό υλικό θα προβληθεί σε τηλεοπτικά και ψηφιακά μέσα, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ενημερωτικό υλικό θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για εξειδικευμένες μονάδες και φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων, όπως σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, έντονο άγχος γύρω από το φαγητό, κοινωνική απόσυρση, απότομες μεταβολές βάρους ή υπερβολική άσκηση, που μπορούν να οδηγήσουν στην αναζήτηση αξιολόγησης από ειδικούς.Κεντρική θέση έχει και η στήριξη της οικογένειας και του οικείου περιβάλλοντος, με έμφαση στην κατανόηση, στην επικοινωνία χωρίς επικριτικά σχόλια και στη συνεργασία με τη θεραπευτική ομάδα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη ενημέρωσης και καθοδήγησης των ίδιων των γονέων και των φροντιστών.Βασικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ότι η θεραπεία είναι εφικτή, με εξειδικευμένη, διεπιστημονική φροντίδα που συνδυάζει ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική παρακολούθηση και διατροφική αποκατάσταση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου.

Η νέα καμπάνια συνδέεται με τις δύο προηγούμενες δράσεις της Περιφέρειας: την πρωτοβουλία «Ψυχή μου», που άνοιξε τη συζήτηση για την κατάθλιψη μέσα από ενημερωτικά βίντεο, ημερίδες και επιμόρφωση στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών, και τη συνεργασία με την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία για τις παιδικές αλλεργίες και την αναφυλαξία, με ενημέρωση και εκπαίδευση σε σχολικά κυλικεία και χώρους εστίασης. Κοινός στόχος είναι η γνώση να συμβάλλει στην προστασία της υγείας και στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

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