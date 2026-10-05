Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια - 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας με τα ηλεκτρικά πατίνια αφορά και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου έχουν ληφθεί μέτρα όπως απαγορεύσεις και αυστηρότεροι κανόνες

Μιχάλης Παπαδάκος

Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια - 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Αττική, το πρώτο οκτάμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις από 6.127 ελέγχους σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και σκούτερ.
  • Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν την έλλειψη κράνους, υπερβολική ταχύτητα και κυκλοφορία σε απαγορευμένους δρόμους.
  • Μέσα στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 56 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Αττική, εκ των οποίων τρία με σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Παρότι η νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια έχει αυστηροποιηθεί, η εφαρμογή των κανόνων στην πράξη παραμένει ανεπαρκής.
  • Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας με τα ηλεκτρικά πατίνια αφορά και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου έχουν ληφθεί μέτρα όπως απαγορεύσεις και αυστηρότεροι κανόνες.
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Το θανατηφόρο τροχαίο στην Καβάλα, με δύο νεκρούς, επαναφέρει με τον πιο τραγικό τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια και τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους ελληνικούς δρόμους.

Με νωπές τις μνήμες από τον αδόκητο χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου στα Μακρίσια Ηλείας στο τέλος του περασμένου Απρίλη, η μάστιγα των ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων, ορισμένα εκ των οποίων αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι και 60 χλμ.α/ω συνεχίζει να ταλανίζει την ελληνική κοινωνία χωρίς να υπάρχει δυστυχώς απτό αποτέλεσμα.

Ένα μέσο που μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, αλλά συνοδεύεται πλέον από σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων, την ηλικία των χρηστών και κυρίως την ασφάλειά τους.

Πέντε νεκροί σε τροχαία που ενεπλάκησαν πατίνια μέσα στο 2026

Φεβρουάριος 2026 - Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ οδηγούσε το πατίνι, έχασε τις αισθήσεις του κι υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι από την πτώση.

Απρίλιος 2026 - Μακρίσια Ηλείας: Νεκρός ένας 13χρονος μαθητής, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από μετωπική σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού του με διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Αύγουστος 2026 - Κυψέλη: Νεκρός 15χρονος αναβάτης πατινιού, ο οποίος προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο στις 23 Αυγούστου. Νοσηλεύτηκε με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ και κατέληξε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Οκτώβριος 2026 - Νέα Πέραμος Καβάλας: Δύο νεκροί από σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Σκοτώθηκαν ο 36χρονος αναβάτης του πατινιού και ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Η Αττική στην κορυφή της παραβατικότητας

Τα στοιχεία που καταγράφονται στην Ελλάδα δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Μόνο στην Αττική, τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, πραγματοποιήθηκαν 6.127 έλεγχοι σε χρήστες ηλεκτρικών σκούτερ και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ δείχνουν ότι, παρά τη σημαντική μείωση των νεκρών από τροχαία τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Το 2025 καταγράφηκαν 517 νεκροί, ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και δεκαετίες, όμως η εικόνα του 2026 προκαλεί ξανά ανησυχία, καθώς μέχρι και τον Ιούλιο είχαν χάσει τη ζωή τους 272 άνθρωποι, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στις πόλεις.

3.700 παραβάσεις σε περισσότερους από 6.000 ελέγχους

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής είναι αποκαλυπτικά. Από τους 6.127 ελέγχους που έγιναν το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σχεδόν 6 στους 10 οδήγησαν στη βεβαίωση κάποιας παράβασης.

Από τις συνολικά 3.700 παραβάσεις, 1.844 αφορούσαν ενοικιαζόμενα σκούτερ, ενώ περίπου 1.800 αφορούσαν ιδιωτικής χρήσης ηλεκτρικά πατίνια.

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβατών ήταν ενήλικες, καθώς καταγράφηκαν 3.544 ενήλικες, ενώ υπήρξαν και 156 ανήλικοι. Από αυτούς, 20 ήταν ηλικίας 12 έως 15 ετών και 136 άνω των 15 ετών.

Οι συχνότερες παραβάσεις σχετίζονται με την έλλειψη προστατευτικού κράνους και την υπερβολική ταχύτητα, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους, αλλά και παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

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56 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια στην Αττική

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα τροχαία. Μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 καταγράφηκαν 56 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά σκούτερ στην Αττική. Σε τρία από αυτά οι τραυματισμοί ήταν σοβαροί, ενώ 53 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συνδυάζεται με τα συνολικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια. Η Ελλάδα μπορεί να πέτυχε το 2025 ιστορική μείωση των νεκρών στους δρόμους, όμως οι επικίνδυνες συμπεριφορές παραμένουν έντονες.

Η ταχύτητα, η χρήση αλκοόλ, η μη χρήση ζώνης και κράνους και η απόσπαση της προσοχής εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες κινδύνου.

Και στα ηλεκτρικά πατίνια, πολλά από αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται ξανά και ξανά: Ταχύτητα, απουσία κράνους, παραβίαση σηματοδοτών και χρήση από άτομα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Η νομοθεσία έχει γίνει αυστηρότερη για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αλλά όπως φαίνεται, δεν φτάνει. Προβλέπονται περιορισμοί ως προς την ηλικία των χρηστών, υποχρεώσεις ασφάλισης και κυρώσεις για την κυκλοφορία τους σε δρόμους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι υψηλότερο από τα προβλεπόμενα όρια για τα συγκεκριμένα οχήματα.

Παράλληλα, προβλέπονται κυρώσεις και για επιχειρήσεις που πωλούν ή ενοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα που δεν έχουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, παραμένει η εφαρμογή των κανόνων στην πράξη.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό

Η εξάπλωση των ηλεκτρικών πατινιών έχει προκαλέσει αντίστοιχο προβληματισμό σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Το Παρίσι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς από το 2023 σταμάτησε η ενοικίαση κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών χωρίς βάση. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση τους στους δρόμους.

Στη Μαδρίτη οι άδειες των εταιρειών ενοικίασης ανακλήθηκαν, ενώ οι Βρυξέλλες έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε πλήρη απαγόρευση των κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η απόφαση στις Βρυξέλλες ήρθε μετά την καταγραφή 666 τραυματισμών το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 26% σε σχέση με το 2024.

Από τη μικροκινητικότητα στην οδική ασφάλεια

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν αναμφίβολα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται χιλιάδες άνθρωποι μέσα στις πόλεις. Το ζητούμενο, όμως, είναι αν η εξάπλωσή τους μπορεί να συμβαδίσει με την ασφάλεια.

Τα 3.700 πρόστιμα σε 6.127 ελέγχους στην Αττική, τα 56 τροχαία μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, οι σοβαροί τραυματισμοί, αλλά και οι θάνατοι δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μια απλή «μόδα» της αστικής μετακίνησης.

Και μετά το νέο πολύνεκρο τροχαίο στην Καβάλα, η συζήτηση για το πώς, πού και από ποιον χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρικά πατίνια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και φέρνει την κοινωνία και κυρίως τους ενήλικες που δίνουν στα παιδιά τους πατίνια... σκοτώστρες, προ των ευθυνών τους. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα νομοθετικής ρύθμισης και πολιτειακής πρωτοβουλίας, αλλά πρωτίστως ατομικής ευθύνης και παιδείας, οδηγικής και κοινωνικής.

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