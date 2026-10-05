ΔΥΠΑ: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Εκπαιδευτικών

Snapshot Παρατείνεται έως τις 6 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ σε ειδικότητες και περιοχές με εξαντλημένους πίνακες κατάταξης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet.

Η ΔΥΠΑ καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες με αναπληρωτές και ωρομίσθιους για μέχρι ένα διδακτικό έτος, σε πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί πανελλαδικό δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία εντός 12 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση των προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Snapshot powered by AI

Από σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και ώρα 12:00, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για χρονικό διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa

Διαδρομή

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Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

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