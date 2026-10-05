Τασούλας από Κάρπαθο: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος της Καρπάθου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Τασούλας από Κάρπαθο: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο»
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  • Η κήρυξη της ανεξαρτησίας και της ένωσης της Καρπάθου με την Ελλάδα έγινε πριν 82 χρόνια, μετά από 600 χρόνια κατοχής.
  • Οι κάτοικοι της Καρπάθου αντιμετώπισαν τους Ιταλούς κατακτητές πολιτισμένα και ενημέρωσαν την ελληνική κυβέρνηση για την απόφασή τους.
  • Ο Πρόεδρος τόνισε τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της χώρας.
  • Κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944, τιμώντας την ιστορική επέτειο.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε την Κάρπαθο, όπου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος της Καρπάθου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στην Κάρπαθο για να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 82 ετών από το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα Καρπάθου.

Eurokinissi

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δημοτική Κοινότητα Μενετών, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβροσίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια, εδώ στον Ιερό Βράχο της Παναγίας, στις Μενετές Καρπάθου, οι καμπάνες χτυπούσαν ξέφρενα, καλούσαν όλον τον λαό. Και ο λόγος που καλούσαν όλον τον λαό, ήταν για να ανακοινωθεί μια συγκλονιστική και ιστορική απόφαση.

Η απόφαση της κήρυξης της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της ένωσης του νησιού με τη μητέρα πατρίδα, επιτέλους, μετά από 600 χρόνια. Πριν όμως από την ανακήρυξη της ελευθερίας και της ένωσης, οι κάτοικοι της περιοχής, ευλαβείς, παρακολούθησαν τη δοξολογία. Το μήνυμα της ένωσης έπρεπε να το στέψει η Ορθοδοξία, η θρησκεία, να το θέσει υπό την προστασία της η Παναγία.

Και αμέσως μετά οι κάτοικοι ανέλαβαν την ευθύνη του νησιού, έβαλαν στην άκρη τους Ιταλούς κατακτητές, δεν τους φέρθηκαν βάρβαρα, δεν τους εκδικήθηκαν. Φέρθηκαν πολιτισμένα, ειδοποίησαν την ελληνική κυβέρνηση στην Αίγυπτο για την απόφασή τους και διέδωσαν όλο το μήνυμα της ελευθερίας σε όλα τα χωριά του νησιού, τα οποία προσχώρησαν με συγκλονιστικούς ρυθμούς σε αυτή την απόφαση.

Οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδος. Σήμερα αυτόν τον ρόλο της προστασίας της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας επιτελούν οι Ένοπλες Δυνάμεις υπό τη σκέπη του ελληνικού λαού, υπό την σκέπη και των Καρπαθίων.

Είναι οι ίδιες Ένοπλες Δυνάμεις που παίρνουν το νήμα από τους ελευθερωτές της Καρπάθου και με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια τόλμη, με τον ίδιο ρυθμό προστατεύουν την πατρίδα μας έναντι κάθε απειλής.

Από την Κάρπαθο, το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει, ούτε να τα απειλήσει.

Χρόνια πολλά από το μαγικό νησί της Καρπάθου!».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στην Κάρπαθο για να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 82 ετών από το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα Καρπάθου. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026

Eurokinissi

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944.

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