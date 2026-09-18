LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Μπουργκ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR υποδέχεται στο καταπράσινο «Athens Telekom Center» την Μπουργκ, στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» για να τιμήσει τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία της ομάδας.

Η φετινή εκδοχή του «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξεχωρίζει αφού ο πιο επιτυχημένος προπονητής όχι μόνο στην ιστορία του συλλόγου, αλλά σε όλο το Ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επιστρέφει στο σπίτι του, για πρώτη φορά σε αυτό το τουρνούα, όντας οικοδεσπότης και όχι καλεσμένος.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού απόψε θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά (για πρώτη φορά φέτος) την νέα ομάδα του «τριφυλλιού» στο «σπίτι» της.

Παράλληλα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, θα έχει την ευκαιρία να στηρίξει το έργο του ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το σύνολο των εσόδων του τουρνουά θα διατεθεί στο ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος», προκειμένου να συνεχίσει το εντυπωσιακό και αναγκαίο έργο που επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια.

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