Μεσσηνία: Σε ύφεση η φωτιά στο Ψάρι - Έχει κάψει 100 στρέμματα

Snapshot Η φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 18/9 και βρίσκεται σε ύφεση.

Έχουν καεί περίπου 100 στρέμματα, κυρίως ελαιοπερίβολα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 1 ελικόπτερο, 4 αεροσκάφη και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εθελοντές και κάτοικοι από τα γύρω χωριά συνέδραμαν με υδροφόρες στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Στο σημείο βρίσκεται ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 18/9.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποιήση της Πυροσβεστικής με τις δυνάμεις να ενισχύονται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Συνολικά επιχειρούν στο σημείο 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ πετούν 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί περίπου 100 στρέμματα, κυρίως ελαιοπερίβολα, όπως αναφέρει το gargalianoionline.gr.

Εθελοντές και κάτοικοι από τα γύρω χωριά συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή με υδροφόρες, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι η φωτιά βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στο σημείο βρίσκεται ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο διερευνά τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

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