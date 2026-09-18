Γιώργος Μαζωνάκης: Λουλούδια και μηνύματα έξω από το σπίτι του γνωστού τραγουδιστή

Snapshot Δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πολίτες και γείτονες συνεχίζουν να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα έξω από το σπίτι του.

Η γειτονιά του Μαζωνάκη παραμένει συγκλονισμένη και με βαριά ατμόσφαιρα λόγω της απώλειας του τραγουδιστή.

Σχόλια σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν αγάπη και ευχές για «καλό παράδεισο» στον καλλιτέχνη.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται έξω από το σπίτι του, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Snapshot powered by AI

Γείτονες, φίλοι αλλά και πολίτες εξακολουθούν να αφήνουν λουλούδια και αποχαιρετιστήρια μηνύματα έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη ακόμα και σήμερα, 10 ημέρες μετά τον θάνατό του σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο κόσμος δείχνει με τον τρόπο αυτό τη συγκίνισή του για τον θάνατο του τραγουδιστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην γειτονιά του Μαζωνάκη, η ατμόσφαιρα είναι βαριά καθώς οι γείτονες και οι φίλοι του παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια του τραγουδιστή.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε χρήστης του Instrgram:

https://www.instagram.com/reel/Ddbp6kNCU2n/

Το βίντεο συνοδεύεται από δεκάδες σχόλια χρηστών που εύχονται στον γνωστό τραγουδιστή «καλό παράδεισο» αλλά και πόσο πολύ τον αγαπούσαν.

Τέλος σημειώνεται ότι έξω από το σπίτι του εκλιπόντος τραγουδιστή βρίσκεται και ισχυρή αστυνομική δύναμη λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του.

Διαβάστε επίσης