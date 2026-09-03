Δανία: Καταγγέλει σχέδιο της Μόσχας για σαμποτάζ στην άμυνα και στρατολόγηση Δανών πολιτών

Snapshot Η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας της Δανίας (PET) κατήγγειλε ρωσικό σχέδιο στρατολόγησης Δανών πολιτών για σαμποτάζ σε αμυντικές εταιρείες με σχέσεις στην Ουκρανία.

Η Ρωσία σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιρειών στην Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Δανίας.

Η PET αποκάλυψε προσπάθειες ρωσικής στρατολόγησης μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών, με αποστολές κατασκοπείας για δολιοφθορές.

Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη σε υβριδικές πολεμικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η απειλή από τη Ρωσία προς τη Δανία έχει ενισχυθεί από το 2024, σύμφωνα με προγενέστερες εκτιμήσεις της PET. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία στρατολογεί δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιρειών άμυνας στη Δανία, που έχουν σχέσεις με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η PET, η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας και πληροφοριών της χώρας.

Ο υβριδικός πόλεμος και τα σαμποτάζ στο ευρωπαϊκό έδαφος βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας αφού η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, κάνοντας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουν την επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

«Η Ρωσία σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιρειών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο επικεφαλής του τομέα αντικατασκοπείας της PET Εμίλ Γκρέσχολμ.

«Βλέπουμε ότι δανικές εταιρείες είναι επίσης στόχοι συγκεκριμένου ρωσικού σχεδιασμού δολιοφθορών και ότι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών προετοιμάζουν δραστήρια ενέργειες σαμποτάζ που στρέφονται κατά της αμυντικής βιομηχανίας στη Δανία», δήλωσε. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη σε υβριδικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Η PET αποκάλυψε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η Ρωσία αποπειράθηκε να στρατολογήσει Δανούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες τυχερών παιγνιδιών και να τους αναθέσει αποστολές, όπως να φωτογραφίσουν εταιρείες ή υποδομές και οι φωτογραφίες να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό ενεργειών δολιοφθοράς, δήλωσε ο Γκρέσχολμ.

«Είναι εξαιρετικά σοβαρό, αν απλοί Δανοί πολίτες βοηθούν ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών - είτε εσκεμμένα είτε εν αγνοία τους», δήλωσε. Ήδη από το 2024, η PET είχε επισημάνει πως η ρωσική απειλή εναντίον της Δανίας, χώρας που υποστηρίζει την Ουκρανία, είχε ενισχυθεί.

Διαβάστε επίσης