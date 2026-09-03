Γερμανία: Η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες

Ο Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ρωσική επικράτηση στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θα σταματούσε εκεί.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γερμανία: Η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι η ρωσική στρατιωτική επικράτηση στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως να αγνοήσουν τον νόμο και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών.
  • Ο Πούτιν θεωρείται από τον Πιστόριους ο μόνος που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά επιλέγει να διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γερμανίας.
  • Η γερμανική στήριξη προς την Ουκρανία είναι ζήτημα αποτροπής και προστασίας της ελευθερίας και κυριαρχίας της χώρας.
  • Η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε στη Ρωσία την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έλαβε μέτρα όπως το κλείσιμο προξενείου και πολιτιστικού κέντρου στη Μόσχα.
  • Η Ρωσία αρνείται την εμπλοκή της στην επίθεση και χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «στημένη προβοκάτσια» και «αντιρωσική υστερία».
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Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε σήμερα πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως.

«Εάν η Ρωσία, εάν ο Πούτιν κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, θα αποτελούσε πρότυπο για τους απανταχού αυταρχικούς ηγέτες στον κόσμο ώστε να πουν: τι με νοιάζει εμένα ο νόμος και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών;», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στο Μπράουνσβαϊγκ. Τέτοιοι ηγέτες θα σκέφτονταν: «Δεν υπάρχει κανείς που θα μου αντισταθεί και θα υποστηρίξει εκείνους που δέχονται επίθεση», συμπλήρωσε ο Πιστόριους.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. «Αντιθέτως, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας», είπε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως η χώρα του βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η στήριξη αυτή δεν αφορά μόνο την ελευθερία και την κυριαρχία της Ουκρανίας, ανέφερε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως είναι κυρίως ζήτημα αποτροπής. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει εάν κατακτήσει την Ουκρανία», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Ο Πιστόριους έκανε αυτά τα σχόλια μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση της Γερμανίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έλαβε σειρά μέτρων, περιλαμβανομένου του κλεισίματος ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για στημένη προβοκάτσια και «αντιρωσική υστερία».

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