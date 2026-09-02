Γερμανικά ΜΜΕ: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την επίθεση στη Λειψία - Είναι ρωσικής καταγωγής

Snapshot Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου.

Οι ύποπτοι είναι ένας Ρώσος με διαβατήριο Λετονίας και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο.

Και οι δύο ύποπτοι είναι γνωστοί στις γερμανικές αρχές.

Η ταυτοποίηση έγινε από τις γερμανικές αρχές με βάση πληροφορίες γερμανικών ΜΜΕ. Snapshot powered by AI

Δύο ύποπτοι με ρωσική καταγωγή ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Η γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» μετέδωσε ότι οι δύο ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung και των γερμανικών ραδιοτηλεοοπτικών φορέων NDR και WDR, οι γερμανικές αρχές είναι βέβαιες ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους σε σχέση με την προγραμματισμένη επίθεση στο αεροδρόμιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για έναν «άνδρα ρωσικής καταγωγής με διαβατήριο Λετονίας και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο». «Και οι δύο γνωστοί στις αρχές», ανέφεραν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Η απόπειρα επίθεσης είχε σχεδιαστεί με επαγγελματισμό και εκτελέστηκε με «υψηλό βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης και σημαντική οργανωτική προσπάθεια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Οι κινήσεις του συντονιστή

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι SZ, NDR και WDR, οι γερμανικές αρχές είναι βέβαιες ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του ανθρώπου που συντόνιζε και έδινε εντολές για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία.

Ο άνδρας, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρωσία και διαθέτει διαβατήριο Λετονίας και πιστεύεται ότι έχει συνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία στα τέλη Ιουλίου μέσω του αεροδρομίου BER του Βερολίνου και στη συνέχεια ταξίδεψε προς τη Λειψία με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη επίθεση με drone, ο ύποπτος έφυγε ξανά από τη Γερμανία, για άλλη μια φορά με αεροπλάνο μέσω του BER.

Το DNA και η τουριστική βίζα από Ιταλία

Στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με την SZ, οι αρχές εντόπισαν ίχνη που τους οδήγησαν στον δεύτερο ύποπτο. Συγκεκριμένα βρήκαν DNA του υπόπτου στο εσωτερικό ενός μεταλλικού κουτιού γεμάτου εκρηκτικά στο εσωτερικό του drone και σε μια κεραία που ήταν στερεωμένη σε ένα δέντρο κοντά στο αεροδρόμιο, προφανώς για την ενίσχυση των σημάτων των drones που ελέγχονταν μέσω κινητού τηλεφώνου.

Οι αρχές έλεγξαν το DNA για ταυτοποίηση στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων και βρήκαν αντιστοιχείες σε υποθέσεις στη Λιθουανία και τη Φινλανδία. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι Γερμανοί αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε έναν άνδρα από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για άλλα αδικήματα.

Οι ανακριτές κατάφεραν να καταλήξουν στις κινήσεις του και φαίνεται ότι εισήλθε στη Γερμανία με ιταλική τουριστική βίζα. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, που επικαλείται η SZ, το έγγραφο εκδόθηκε σε ιταλική πρεσβεία στο Μινσκ στα τέλη Απριλίου.

Την ίδια στιγμή οι ειδικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Γερμανίας (BKA) εκτιμούν ότι στην αποτυχημένη επίθεση ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα drones από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα. Έχουν βρεθεί τρεις συσκευές, είτε ολόκληρες είτε σε κομμάτια.

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