Στο κόκκινο η ένταση Μόσχας – Βερολίνου: Στο ΝΑΤΟ πηγαίνουν οι Γερμανοί τη ρωσική επίθεση

Κλιμακώνει την αντίδραση της η Γερμανία αλλά επιχειρεί να διατηρήσει χώρο για περαιτέρω κλιμάκωση εάν η Μόσχα συνεχίσει τις επιθέσεις

Εύη Απολλωνάτου

Στο κόκκινο η ένταση Μόσχας – Βερολίνου: Στο ΝΑΤΟ πηγαίνουν οι Γερμανοί τη ρωσική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Βερολίνο κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την επίθεση drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και προωθεί το θέμα στο ΝΑΤΟ.
  • Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί την επίθεση σημείο καμπής και προετοιμάζεται για περαιτέρω υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία.
  • Η Γερμανία αναμένεται να ζητήσει την επιβολή νέων κυρώσεων και μέτρων κατά της Ρωσίας από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.
  • Το Βερολίνο αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για να αποφύγει κλιμάκωση και να διατηρήσει περιθώριο για ισχυρότερη απάντηση.
  • Το άρθρο 4 επιτρέπει διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ για απειλές εδαφικής ακεραιότητας, αλλά δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική αντίδραση όπως το άρθρο 5.
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Φρένο στην ρωσική επιθετικότητα επιχειρεί να βάλει το Βερολίνο, το οποίο σκληραίνει τη στάση του έναντι της Ρωσίας και την κατηγορεί επίσημα και ανοιχτά για την επίθεση drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild η γερμανική πλευρά πηγαίνει το θέμα στο ΝΑΤΟ και στην σημερινή συνεδρίαση των πρεσβευτών της βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Το συμβούλιο των πρεσβευτών είναι το πιο υψηλόβαθμο μόνιμο όργανο της στρατιωτικής συμμαχίας και η Γερμανία αναμένεται να παρουσιάσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της και αποδεικνύουν την ρωσική εμπλοκή στην επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild από το γραφείο του Γερμανού καγκελάριου, ο Φρίντριχ Μερτς θεώρησε την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία ως ένα σημείο καμπής που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε καταστροφή. Είναι πεπεισμένος ότι η χώρα πρέπει να «προετοιμαστεί για περαιτέρω υβριδικές επιθέσεις» από τη Ρωσία. Γι’ αυτό και το Βερολίνο αναμένεται να προωθήσει την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων και μέτρων εναντίον της Ρωσίας τόσο από την Ε.Ε. όσο και από το ΝΑΤΟ.

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Γιατί δεν ενεργοποιεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit μετέδωσε πληροφορίες ότι το Βερολίνο εξέταζε το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 της Ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ για το περιστατικό της Λειψίας αλλά τελικά αποφάσισε να μην το πράξει. Σύμφωνα με την εφημερίδα η γερμανική κυβέρνηση ήθελε να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση και να διατηρήσει το περιθώριο κινήσεων για μία ισχυρότερη απάντηση εάν η Ρωσία συνεχίσει τις υβριδικές επιθέσεις.

Το άρθρο 4 ορίζει ότι «τα Μέρη θα διαβουλεύονται από κοινού όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Ουσιαστικά πρόκειται για κλιμάκωση αλλά ένα «προθάλαμο» του άρθρου 5, το οποίο ενεργοποιείται όταν ένα κράτος – μέλος δέχεται επίθεση και αυτή θεωρείται ως επίθεση εναντίον του συνόλου του ΝΑΤΟ. Όταν μία χώρα επικαλεστεί το άρθρο 4 τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να θέσει ένα θέμα υπόψη του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου και να το συζητήσει με τις συμμαχικές χώρες. Πρόκειται για μία επιτροπή ουσιαστικά λήψης πολιτικών αποφάσεων η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κάποιου είδους κοινή απόφαση ή δράση των μελών του ΝΑΤΟ.

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν Μαρκ Ρούτε

Συνάντηση της προέδρου της Κομισιόν με Ρούτε

Στο πλευρό της γερμανικής κυβέρνησης βρέθηκαν χθες με δηλώσεις καταδίκης οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Βρυξελλών. Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, το Βερολίνο έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι Βρετανία και Γαλλία θα σταθούν στο πλευρό της γερμανικής κυβέρνησης για τα μέτρα που θα ληφθούν εναντίον της Ρωσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προκειμένου να συζητήσουν την κοινή αντίδρασή τους στις υβριδικές απειλές της Μόσχας.

Στη συνάντηση στις Βρυξέλλες αναμένεται να συζητηθεί και το περιστατικό στη Λειψία και ο συντονισμός της απάντησης έναντι της Ρωσίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα δήλωσε την Τρίτη ότι θα αξιοποιήσει τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε για να συζητήσει το περιστατικό στη Γερμανία, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών θα προετοιμάσουν επιπλέον κυρώσεις σε προσεχή συνάντησή τους.

«Θα διατηρήσουμε την ενότητα της ΕΕ παρά αυτές τις κλιμακούμενες και σοβαρές πράξεις», ανέφερε στο Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Russia Putin

Σε αυτή την εικόνα που προέρχεται από βίντεο που παρέσχε η Υπηρεσία Τύπου της Ρωσικής Προεδρίας, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλάει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα από τα κέντρα διοίκησης της Δυτικής Ομάδας του Ρωσικού Στρατού, σε τοποθεσία που δεν έχει αποκαλυφθεί. (2025)

Russian Presidential Press Service

Γιατί ανησυχεί η Γερμανία

Σε δημοσίευμα στις 29 Αυγούστου το αμερικανικό περιοδικό Politico αποκάλυψε ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει στοιχεία και θα κατηγορήσει επίσημα τη ρωσική πλευρά για την επίθεση. Ωστόσο δεν ήταν ξεκάθαρο εάν το Βερολίνο θα έριχνε την ευθύνη για το περιστατικό στην ρωσική κυβέρνηση ή σε ρωσικές οντότητες. Όπως φάνηκε η Γερμανία επέλεξε το δεύτερο και να συγκρουστεί ευθέως με την Ρωσία.

Ο λόγος είναι ότι στο Βερολίνο, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και κυρίως στον ευρωπαϊκό βορρά ανησυχούν εδώ και μήνες ότι η Μόσχα θα εντατικοποιήσει τις υβριδικές επιθέσεις της και θα επιχειρήσει να τεστάρει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με κάποιου είδους επίθεση ή σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Φαίνεται λοιπόν ότι η Γερμανία αποφάσισε στο περιστατικό στη Λειψία να τραβήξει την κόκκινη γραμμή.

Τι στοιχεία έχει στην κατοχή της η Γερμανία που θορύβησαν την κυβέρνηση; Αναφερόμενη σε πηγές των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, η εφημερίδα «Bild Zeitung» ανέφερε ότι οι γερμανικές αρχές εντόπισαν άμεσες συνδέσεις μεταξύ άλλων ευρημάτων drones και εκρηκτικών υλών και περιστατικών στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Ρουμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Βρετανία.

Επίσης το περιστατικό για το οποίο ανησυχεί το Βερολίνο αλλά ακόμη δεν συνδέθηκε με τη Ρωσία είναι ο εντοπισμός όπλων κοντά στο Βερολίνο. Τα όπλα ανακαλύφθηκαν πρόσφατα σε δάσος του Βερολίνου και υπάρχει κάποιου είδους σύνδεση με ρωσικές δραστηριότητες στη Ρουμανία, σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο. Γι' αυτό και οι υπηρεσίες διάφορων ευρωπαϊκών χωρών συντονίζουν τις δράσεις τους και συνεργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα.

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