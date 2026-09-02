Μεντβέντεφ:Απειλεί με απευθείας ρωσική επίθεση τη Γερμανία – Σκληρή απάντηση ΝΑΤΟ και Φον Ντερ Λάιεν

Snapshot Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε με άμεση ρωσική επίθεση σε γερμανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εργολάβους άμυνας που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν καταδίκασε την επίθεση στη Λειψία ως πράξη ρωσικής επιθετικότητας και υποσχέθηκε ενίσχυση της πίεσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τη Ρωσία όλο και πιο απερίσκεπτη και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας και της ενότητας των συμμάχων.

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν αλληλεγγύη προς τη Γερμανία και τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ χωρίς να κατονομάσουν ρητά τη Ρωσία ως υπεύθυνη.

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ προειδοποίησαν ότι θα εντείνουν τις κυρώσεις και τις αντιδράσεις τους απέναντι σε κάθε ρωσική απειλή ή επίθεση στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ε.Ε. – Ρωσίας μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας ότι η Μόσχα ενεπλάκη στην επίθεση σε αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά καθώς απείλησε ότι η Μόσχα θα πρέπει να επιτεθεί απευθείας σε εγκαταστάσεις παραγωγικής στρατιωτικού υλικού στη Γερμανία.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στο Telegram, ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος είναι γνωστός για την σκληρή ρητορική του, ανέφερε ότι θα πρέπει να μπουν στο στόχαστρο της Ρωσίας όλοι οι εργολάβοι στην άμυνα που εργάζονται για την Ουκρανία — καθώς και «μερικές άλλες τοποθεσίες στο Βερολίνο».

Πρόεδρος Κομισιόν: Η Ρωσία ενίσχυσε την αποφασιστικότητα μου

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν συναντήθηκε σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και το περιστατικό στη Λειψία ήταν στην κορυφή της ατζέντας προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση έναντι της Μόσχας.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της συνάντησης η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι «πρόκειται για επίθεση με τη χρήση υλικού στρατιωτικού επιπέδου, η οποία πραγματοποιήθηκε από Ρώσους πράκτορες σε έδαφος της ΕΕ. Δεν θα το ανεχτούμε. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τη Γερμανία. Και αν η πρόθεση ήταν να μας κάνει να το σκεφτούμε διπλά για τη στήριξη μας στην Ουκρανία, μπορώ να σας πω ότι το μόνο που έκανε ήταν να ενισχύσει την αποφασιστικότητά μου. Ο εκφοβισμός δεν θα περάσει».

Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι η επίθεση στη Λειψία εντάσσεται σε «ένα ευρύτερο μοτίβο ολοένα και πιο επικίνδυνων περιστατικών», μεταξύ των οποίων «επαναλαμβανόμενες εισβολές στον εναέριο χώρο μας, drones που παραλύουν τα αεροδρόμιά μας και παρεμβάσεις στις κρίσιμες υποδομές μας».

«Οι Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση, και αυτό σημαίνει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στην απερισκεψία της Ρωσίας», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα είπε ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει οποιοδήποτε κράτος - μέλος μπει στο στόχαστρο της Ρωσίας. «Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ δεν θα περιοριστούν απλώς στο να διατηρήσουν την πίεση που ασκούν στη Ρωσία, αλλά θα την εντείνουν», διεμήνυσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Και συνέχισε: «Μπορούμε να επιβάλουμε περισσότερες κυρώσεις και να τις έχουμε έτοιμες για εφαρμογή μόλις αποδοθούν τέτοιες επικίνδυνες, απειλητικές για τη ζωή πράξεις. Κάθε παράθυρο που εκμεταλλεύεται η Ρωσία πρέπει να το κλείσουμε».

Ρούτε: Γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη η Ρωσία

«Η Ρωσία έχει γίνει ολοένα και πιο απερίσκεπτη», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με την πρόεδρο της Κομισιόν. «Έχουμε δει περισσότερα drones και πυραύλους να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας κατά μήκος της ανατολικής πλευράς μας, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο. Έχουμε επίσης παρατηρήσει αύξηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν άμεσα το έδαφός μας, είτε πρόκειται για εμπρησμούς σε εργοστάσια που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, είτε για την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία», τόνισε ο Ρούτε και εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ προς τη Γερμανία.

Είπε ότι είναι ξεκάθαρος ο κίνδυνος που προκαλεί η Ρωσία και το ΝΑΤΟ «εργάζεται ασταμάτητα για να διατηρήσει την ασφάλεια των λαών μας». «Αν η Ρωσία πιστεύει ότι θα διχαστούμε από τις απειλές, ή αν πιστεύει ότι θα αποτραπούμε από το να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, κάνει λάθος. Η ενότητά μας είναι ακλόνητη», σημείωσε.

Ο Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους μετά τις δηλώσεις τους.

Αλληλεγγύη από τις ΗΠΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, εξέφρασε την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τη Γερμανία για τις προσπάθειες «να προκληθεί ζημιά και χάος στο έδαφος του ΝΑΤΟ». Ωστόσο στη δήλωσή του ο Αμερικανός πρέσβης απέφυγε να κατονομάσει τη Μόσχα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία και όλους τους Συμμάχους μπροστά στις προσπάθειες να προκληθεί ζημιά και χάος στο έδαφος του ΝΑΤΟ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και έχουμε σαφή αντίληψη της ανάγκης οι σύμμαχοι να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για την αποτροπή κάθε απειλής κατά της Συμμαχίας», τόνισε ο Μάθιου Γουίτακερ.

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