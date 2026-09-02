Πούτιν σε Ζελένσκι: Όχι σε διαπραγματεύσεις με «τρομοκράτες»–Προβοκάτσια οι ισχυρισμοί της Γερμανίας

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο για «κρατική τρομοκρατία», προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει και επανέλαβε ότι παραμένει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πούτιν σε Ζελένσκι: Όχι σε διαπραγματεύσεις με «τρομοκράτες»–Προβοκάτσια οι ισχυρισμοί της Γερμανίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο για «κρατική τρομοκρατία» σχετικά με τις ουκρανικές επιθέσεις με drones πάνω από τη Ρωσία.
  • Η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στις επιθέσεις, αλλά παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και προβλέπει την κατάρρευση του ουκρανικού στρατού.
  • Αναγνώρισε σημαντικές ζημιές από ουκρανικά drones σε ρωσικά πλοία και διυλιστήρια, με το κόστος να αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ρωσικού ΑΕΠ.
  • Απέκλεισε εμπλοκή της Ρωσίας στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της Γερμανίας «στημένη προβοκάτσια».
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου, χαρακτηρίζοντας «κρατική τρομοκρατία» την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά drones καθιστούν τις πτήσεις πάνω από τη Ρωσία επικίνδυνες.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Μπισκέκ του Κιργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα βρει «τον κατάλληλο τρόπο» να αντιδράσει.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι «διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν», αν και στη συνέχεια επανέλαβε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε μια διαδικασία διαλόγου.

«Θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο και να επιτύχουμε διαρκή ειρήνη σε όλη την Ουκρανία και την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με όποιον είναι πρόθυμος να κάνει το ίδιο», δήλωσε.

Βέβαιος για επικράτηση στο πεδίο

Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την εκτίμησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στο μέτωπο, υποστηρίζοντας ότι ο ουκρανικός στρατός «θα καταρρεύσει».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν μέσα στον Αύγουστο περίπου 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και συνεχίζουν την προέλασή τους προς το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Παραδέχθηκε ζημιές από ουκρανικά drones

Ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές εντός της Ρωσίας, κυρίως σε πλοία και διυλιστήρια.

Όπως είπε, περίπου 100 πλοία επλήγησαν μέσα σε διάστημα 40 ημερών, ενώ το συνολικό κόστος των ζημιών αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου στο 1% του ρωσικού ΑΕΠ.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες ζημιές στα διυλιστήρια έχουν ήδη αποκατασταθεί και ότι απομένουν επισκευές σε περίπου 10% των εγκαταστάσεων που επλήγησαν.

Κατηγορίες κατά της Γερμανίας

Στη συνέχεια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιτέθηκε και στο Βερολίνο, απορρίπτοντας ως «στημένη προβοκάτσια» τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

Υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και την πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μερτς.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τον Γερμανό καγκελάριο ότι απέτυχε να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, υπονομεύει την οικονομία της Γερμανίας και ακολουθεί πολιτικές που οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας και επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου υπό πιέσεις εξωτερικής ευθυγράμμισης.

«Πού είναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήσαμε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» διερωτήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος και υποστήριξε: «Παρουσιάζουν κατασκευασμένα στοιχεία».

Να σημειωθεί ότι η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

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