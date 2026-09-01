Γερμανία: Επίθεση με ρουκέτες σε κρίσιμη υποδομή ενέργειας - Ήθελαν διακοπή ρεύματος

Snapshot Στον υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας Τούρνοβ-Πράιλακ στο Βρανδεμβούργο σημειώθηκε επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και ρουκέτες.

Η επίθεση στόχευε στη διακοπή ρεύματος και προκάλεσε ζημιές σε γραμμές μεταφοράς, χωρίς όμως να προκαλέσει γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές εξουδετέρωσαν επιτόπου αρκετούς μηχανισμούς που δεν είχαν πυροδοτηθεί και δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Η διαχειρίστρια εταιρεία LEAG επιβεβαίωσε τεχνική βλάβη στη Μονάδα Β του θερμοηλεκτρικού σταθμού Γιένσβαλντε που συνδέεται με τον υποσταθμό.

Την υπόθεση ανέλαβε το αρχηγείο της αστυνομίας στο Πότσνταμ σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών του Βρανδεμβούργου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές ασφαλείας μετά από απόπειρα δολιοφθοράς με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και ρουκέτες εναντίον υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου. Σύμφωνα με την αστυνομία και τους διαχειριστές του δικτύου, η επίθεση εκδηλώθηκε στον υποσταθμό Τούρνοβ-Πράιλακ, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον γειτονικό θερμοηλεκτρικό σταθμό καύσης άνθρακα του Γιένσβαλντε (Jänschwalde).

Ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για μηχανισμούς που βρέθηκαν, η εταιρεία LEAG περιγράφει πλέον ως επίθεση το συμβαν.

Εκρηκτικοί μηχανισμοί και ζημιές στο δίκτυο

Πρωταρχικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρόκληση εκτεταμένου μπλακ άουτ στην ευρύτερη περιοχή. Πάντως, παρά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αρκετές γραμμές μεταφοράς ρεύματος, το σχέδιο για γενικευμένη κατάρρευση της ηλεκτροδότησης απετράπη.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι πυροτεχνουργοί που έσπευσαν στην εγκατάσταση, στον δήμο Τούρνοβ-Πράιλακ της περιφέρειας Σπρέε-Νάισε, εντόπισαν και εξουδετέρωσαν επιτόπου αρκετούς αυτοσχέδιους μηχανισμούς και βλήματα που δεν είχαν πυροδοτηθεί. Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Επιπτώσεις στην παραγωγή και έρευνες στο Πότσνταμ

Ο διαχειριστής του δικτύου 50Hertz ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε μια «σύντομη διακοπή λειτουργίας», διευκρινίζοντας πως όλες οι γραμμές τέθηκαν γρήγορα ξανά σε πλήρη λειτουργία.

Την ίδια ώρα, η διαχειρίστρια εταιρεία του εργοστασίου LEAG επιβεβαίωσε το χτύπημα στον υποσταθμό που τροφοδοτεί το δίκτυο μεταφοράς, γνωστοποιώντας ότι καταγράφηκε τεχνική βλάβη στη Μονάδα Β του σταθμού παραγωγής. Η αστυνομική διεύθυνση του Κότμπους παρέπεμψε την υπόθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Πότσνταμ, το οποίο ανέλαβε κεντρικά τις έρευνες και την επικοινωνία σε συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών του Βρανδεμβούργου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγη μόλις ώρα, η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε στην Ρωσία το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Leipzig.

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