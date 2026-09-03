Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

Σε δηλώσεις του, ο Πούτιν σημείωσε ότι υπάρχουν διακριτικές επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που αποτελούν τη βάση για πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις

Δημήτρης Δρίζος

Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, επισημαίνοντας τις διακριτικές επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
  • Ο Πούτιν αναγνώρισε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην περιοχή.
  • Καταδίκασε τις απειλές εναντίον πολιτικών αεροσκαφών ως «κρατική τρομοκρατία» που επιδεινώνει τις προοπτικές για ειρηνικές συνομιλίες.
  • Επανέλαβε τον στόχο της Ρωσίας να διατηρήσει τη ναυσιπλοΐα στη Βόρεια Θαλάσσια Οδό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω επενδύσεων σε υποδομές και πλοία ειδικής κατηγορίας.
  • Ανακοίνωσε την επικείμενη λειτουργία κεντρικού πετρελαιαγωγού στο έργο Vostok Oil και υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού μετά τη διέλευση του πρώτου εμπορικού πλοίου από την Κίνα.
Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τόνισε ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε άμεσες συμφωνίες, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σε δηλώσεις του, ο Πούτιν σημείωσε ότι υπάρχουν διακριτικές επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που αποτελούν τη βάση για πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, υποστήριξε την πλήρη αποκατάσταση των διμερών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος καταδίκασε τις απειλές εναντίον πολιτικών αεροσκαφών, χαρακτηρίζοντάς τες ως «κρατική τρομοκρατία», και επισήμανε πως τέτοιες ενέργειες επιδεινώνουν τις προοπτικές για ειρηνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Εκτός από τις διπλωματικές εξελίξεις, ο Πούτιν επανέλαβε τον στόχο της Ρωσίας να καταστήσει τη ναυσιπλοΐα στη Βόρεια Θαλάσσια Οδό δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τον σκοπό αυτό, η χώρα επενδύει σε παγοθραυστικά, πλοία κατηγορίας πάγου, υποστηρικτικό στόλο διάσωσης, δορυφορικές υποδομές και ενίσχυση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Αναφορικά με το ενεργειακό έργο Vostok Oil στην περιοχή του Κρασνογιάρσκ, ο Πούτιν ανακοίνωσε την επικείμενη λειτουργία κεντρικού πετρελαιαγωγού που θα συνδέει τον νέο τερματικό σταθμό στον κόλπο Sever. Από εκεί αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αποστολή πετρελαίου, σηματοδοτώντας σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας στην Αρκτική.

Επιπλέον, σημείωσε ότι τον Αύγουστο, το πρώτο εμπορικό πλοίο από την Κίνα διέσχισε τη ρωσική Αρκτική με προορισμό το Μούρμανσκ, γεγονός που υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού ως εμπορικού διαδρόμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κουτσούμπας βάζει… GPS για να δείξει στον Μητσοτάκη «τον άλλο δρόμο»για την «Ελλάδα 2030»

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή μετά από πρόσκρουση σε Ι.Χ. αυτοκίνητο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Ουκρανός πιλότος καταρρίπτει στον αέρα πύραυλο cruise

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά τώρα στο χωριό Πλώρα του Ηρακλείου – Καίει σε αγροτοδασική περιοχή

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Φλώρινα: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς

12:52ΕΘΝΙΚΑ

Πώς θα είναι τα νέα στρατιωτικά σπίτια στον Έβρο: Αυτοψία Δένδια στα υπό κατασκευή ΣΟΑ – Βίντεο

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Όλα τα μέτρα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα είναι οριζόντια και μόνιμα - Δείτε LIVE

12:29ΥΓΕΙΑ

Κινητοποιήσεις των υγειονομικών στη ΔΕΘ - «Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων» από το ΕΣΥ

12:29ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο - Έρχεται το θερμότερο κύμα των τελευταίων 70 ετών

12:22ΚΟΣΜΟΣ

«Μα γιατί όλοι τον κοιτάζουν;» – Το περίεργο τσαντάκι που έχει… τρελάνει τα social media

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

12:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς κατά Τσίπρα: «Μεγάλα λόγια, αυταπάτες – Στο ίδιο έργο θεατές»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για την εμφάνιση της 13χρονης Νορθ - «Τι έχει συμβεί στη μύτη της;»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός Σεισμός στην Ισπανία: Διαδηλώσεις κατά του Σάντσεθ για το χάος στη Θέουτα - «Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, Ευρώπη βοήθεια!»

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το «ευχαριστώ» του μικρού Παναγιώτη στον πρωθυπουργό για την ανακαίνιση ειδικού σχολείου

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Νταβούτογλου: Η τουρκική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του για προσβολή του Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

09:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

10:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης αποκαλύπτεται: Πώς κατασκευάστηκε το θέατρο στο φυσικό ανάγλυφο των βράχων - Πώς σμιλεύτηκαν καθίσματα και σκάλες

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στα 3.000 μέτρα: Ξεναγός και αναρριχητής ήρθαν στα χέρια - «Είσαι ένας γ.....νος ηλίθιος»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για την εμφάνιση της 13χρονης Νορθ - «Τι έχει συμβεί στη μύτη της;»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη:  Τα τρία παιδιά γνώριζαν ότι το μωρό ήταν νεκρό στην κατάψυξη - Νέα στοιχεία στην υπόθεση

08:12NEWSBOMB

Τραμπ για Χάρι και Μέγκαν: «Ευτυχώς που έφυγαν, εγώ δεν θα τους δεχόμουν πίσω στη βασιλική οικογένεια»

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

11:15WHAT THE FACT

Με 215 ευρώ πετάς σχεδόν απεριόριστα έως το 2027 – Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν το πάσο

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άγνωστοι οι γονείς των 3 ανηλίκων - Ο ρόλος του Αφγανού και οι αντιφάσεις όλων

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το «ευχαριστώ» του μικρού Παναγιώτη στον πρωθυπουργό για την ανακαίνιση ειδικού σχολείου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

09:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή: Διακοπή όλων των αναμετρήσεων στο 10’ προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι

12:22ΚΟΣΜΟΣ

«Μα γιατί όλοι τον κοιτάζουν;» – Το περίεργο τσαντάκι που έχει… τρελάνει τα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ