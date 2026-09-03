Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, επισημαίνοντας τις διακριτικές επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.

Ο Πούτιν αναγνώρισε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Καταδίκασε τις απειλές εναντίον πολιτικών αεροσκαφών ως «κρατική τρομοκρατία» που επιδεινώνει τις προοπτικές για ειρηνικές συνομιλίες.

Επανέλαβε τον στόχο της Ρωσίας να διατηρήσει τη ναυσιπλοΐα στη Βόρεια Θαλάσσια Οδό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω επενδύσεων σε υποδομές και πλοία ειδικής κατηγορίας.

Ανακοίνωσε την επικείμενη λειτουργία κεντρικού πετρελαιαγωγού στο έργο Vostok Oil και υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού μετά τη διέλευση του πρώτου εμπορικού πλοίου από την Κίνα. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τόνισε ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε άμεσες συμφωνίες, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Putin, on Trump's efforts to end the war in Ukraine: "There is a possibility of reaching a peace agreement between Russia and Ukraine." He said Russia and Ukraine must first reach agreements between themselves, and thanked the countries trying to help move the process forward. — Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2026

Σε δηλώσεις του, ο Πούτιν σημείωσε ότι υπάρχουν διακριτικές επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που αποτελούν τη βάση για πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, υποστήριξε την πλήρη αποκατάσταση των διμερών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος καταδίκασε τις απειλές εναντίον πολιτικών αεροσκαφών, χαρακτηρίζοντάς τες ως «κρατική τρομοκρατία», και επισήμανε πως τέτοιες ενέργειες επιδεινώνουν τις προοπτικές για ειρηνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Putin on Ukraine:



Russia maintains contacts with Ukraine, primarily through the intelligence services. pic.twitter.com/g0TRsrkGOY — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Εκτός από τις διπλωματικές εξελίξεις, ο Πούτιν επανέλαβε τον στόχο της Ρωσίας να καταστήσει τη ναυσιπλοΐα στη Βόρεια Θαλάσσια Οδό δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τον σκοπό αυτό, η χώρα επενδύει σε παγοθραυστικά, πλοία κατηγορίας πάγου, υποστηρικτικό στόλο διάσωσης, δορυφορικές υποδομές και ενίσχυση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Αναφορικά με το ενεργειακό έργο Vostok Oil στην περιοχή του Κρασνογιάρσκ, ο Πούτιν ανακοίνωσε την επικείμενη λειτουργία κεντρικού πετρελαιαγωγού που θα συνδέει τον νέο τερματικό σταθμό στον κόλπο Sever. Από εκεί αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αποστολή πετρελαίου, σηματοδοτώντας σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας στην Αρκτική.

Επιπλέον, σημείωσε ότι τον Αύγουστο, το πρώτο εμπορικό πλοίο από την Κίνα διέσχισε τη ρωσική Αρκτική με προορισμό το Μούρμανσκ, γεγονός που υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού ως εμπορικού διαδρόμου.

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