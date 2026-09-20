Τουρκία: Σε διπλωματικό αδιέξοδο η συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα - Ασυμβίβαστες οι απαιτήσεις Ρωσίας

Snapshot Η Τουρκία αντιμετωπίζειπλωματικό αδιέξ στη συμφωνία για την ασεια της ναυπλοΐας Μαύρη Θάλασσα λόγω ασυμβίβαστων θέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Άγκυρα πρότεινε πρωτόκολλο για τον τερματισμό των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, το οποίο απορρίφθηκε από τις δύο πλευρές.

Η μεταφορά σιτηρών παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα, αλλά οι στρατιωτικοί υπολογισμοί εμποδίζουν τη συνεννόηση.

Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 90 πλοία δέχτηκαν επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, εκ των οποίων 25-30 ήταν τουρκικά.

Η Ρωσία αρνείται το μορατόριουμ λόγω αδυναμίας επιτήρησης, ενώ οι επιθέσεις με drones από την Ουκρανία και οι ρωσικές αντεπιθέσεις αυξάνουν την ένταση. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρό διπλωματικό αδιέξοδο προσκρούει η πρωτοβουλία της Άγκυρας για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία διατηρούν θέσεις που «δύσκολα συμβιβάζονται», όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα διαβίβασε συγκεκριμένη πρόταση πρωτοκόλλου και στις δύο πλευρές. Οι απαντήσεις που έφτασαν στα χέρια των Τούρκων αξιωματούχων κατέδειξαν βαθύ χάσμα. Σύμφωνα με τον Φιντάν, απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η μεταφορά σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς αποτελεί κρίσιμο αγαθό για την παγκόσμια αγορά το οποίο παράγουν και εμπορεύονται και οι δύο χώρες. Κι όμως, οι στρατιωτικοί υπολογισμοί υπερισχύουν αυτή τη στιγμή κάθε απόπειρας συνεννόησης.

Το τουρκικό πρωτόκολλο και το βαρύ τίμημα στη ναυτιλία

Η Άγκυρα αποφάσισε να αναλάβει δράση μετά τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Όπως έγινε γνωστό από τουρκική διπλωματική πηγή, το κείμενο του συμφώνου παραδόθηκε στο Κίεβο και τη Μόσχα ώστε να μπει ένα τέλος στα πλήγματα που απειλούν άμεσα τα εμπορικά πληρώματα.

Τα τουρκικά συμφέροντα έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του τουρκικού Ναυτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Imeak, μόνο μέσα στον Αύγουστο τουλάχιστον 90 πλοία δέχτηκαν επίθεση στα νερά της Μαύρης Θάλασσας. Από αυτά, τα 25 με 30 σκάφη ανήκαν σε τουρκικές ναυτιλιακές εταιρείες. Η Άγκυρα είχε ήδη ζητήσει από τις αρχές Αυγούστου την άμεση εφαρμογή ενός μορατόριουμ στα χτυπήματα κατά εμπορικών πλοίων, σε μια περιοχή που βρίσκεται πλέον σε κατάσταση ασφυκτικού κορεσμού από πολεμικά πλοία, νάρκες, drones και μαχητικά αεροσκάφη.

Το ρωσικό «όχι» και η τακτική των drones

Η ρωσική πλευρά εμφανίστηκε απρόθυμη να συναινέσει στο προτεινόμενο πλαίσιο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είχε διαμηνύσει πως η εφαρμογή ενός τέτοιου μορατόριουμ «θα ήταν αδύνατον να επιτηρηθεί», ακυρώνοντας ουσιαστικά τη σχετική δυναμική.

Την ίδια ώρα, η ένταση στα ανοιχτά κλιμακώνεται αδιάκοπα. Πολλά πλοία έγιναν στόχος επιθέσεων από μη επανδρωμένα σκάφη και αεροσκάφη που αποδίδονται στην Ουκρανία. Το Κίεβο στοχεύει με αυτόν τον τρόπο να παραλύσει τις θαλάσσιες ροές ρωσικών δημητριακών και υδρογονανθράκων, στερώντας πόρους από τη Μόσχα. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές δυνάμεις απαντούν διατηρώντας στο στόχαστρο ουκρανικές λιμενικές υποδομές, μετατρέποντας τη διακίνηση φορτίων σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

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