Σαουδική Αραβία: Κατέρριψε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι με στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του υεμενίτικου κινήματος Γιαχία Σαρί δήλωσε πως οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον «ευαίσθητων τοποθεσιών»

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Σαουδική Αραβία: Κατέρριψε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι με στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης προς το Ριάντ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε σήμερα ξημερώματα του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που πολεμά τους υποστηριζόμενους από το Ιράν σιίττες μαχητές.

«Οι Χούθι επιχείρησαν επίσης να στοχεύσουν αμάχους και περιουσίες πολιτών στη Μπίσα, την Ταΐφ, τη Φαρασάν και τη Γιανμπού», έγραψε εκπρόσωπος του συνασπισμού με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι «αυτές οι επιθέσεις απετράπησαν από την αεροπορική άμυνα» της μοναρχίας του Κόλπου.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του υεμενίτικου κινήματος Γιαχία Σαρί δήλωσε πως οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον «ευαίσθητων τοποθεσιών» στην σαουδαραβική πρωτεύουσα και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Aramco στην Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

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