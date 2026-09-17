Μυστική συμφωνία ΗΠΑ με Χούθι: Ασφαλής διέλευση για τα αμερικανικά πλοία αρκεί να μην εμπλακούν

Η Ουάσιγκτον αποφεύγει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη ενώ οι αντάρτες ελέγχουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, πιέζοντας τις θαλάσσιες οδούς και τις πετρελαϊκές εξαγωγές του Ριάντ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μυστική συμφωνία ΗΠΑ με Χούθι: Ασφαλής διέλευση για τα αμερικανικά πλοία αρκεί να μην εμπλακούν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατέληξαν σε μυστική συμφωνία για ασφαλή διέλευση των αμερικανικών πλοίων χωρίς στρατιωτικές επιδρομές στο υεμενικό έδαφος.
  • Η συμφωνία επιτρέπει την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα των αμερικανικών πλοίων, αλλά εξαιρεί τα σαουδαραβικά πλοία από την προστασία των Χούθι.
  • Οι μάχες στην Υεμένη συνεχίζονται μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, παρά τη συμφωνία.
  • Οι Χούθι απέκτησαν έλεγχο στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες οδούς.
  • Η Σαουδική Αραβία ενισχύει την άμυνά της μέσω διεθνών συνεργασιών και συμμαχιών, όπως η Πολυεθνική Αμυντική Ναυτική Συμμαχία 14 κρατών, για την προστασία των θαλάσσιων διαδρόμων προς τη Διώρυγα του Σουέζ.
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Σε μια κρίσιμη διπλωματική εξέλιξη που αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης φέρονται να κατέληξαν σε άτυπη συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεσμευόμενοι να μην στοχοποιούν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλοία με αντάλλαγμα την αποχή της Ουάσιγκτον από στρατιωτικές επιδρομές στο υεμενικό έδαφος.

Οι μυστικές συνομιλίες διεξήχθησαν στο Μουσκάτ με τη διαμεσολάβηση του Ομάν. Σύμφωνα με αναφορές αμερικανικών μέσων που επικαλείται το Al Jazeera και επιβεβαιώνει το Reuters, η συμφωνία επιτρέπει την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα των σκαφών των ΗΠΑ στα διεθνή ύδατα της περιοχής. Στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι των Χούθι επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στο πλαίσιο εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί αρχικά με την Ουάσιγκτον τον Μάιο του 2025.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DdXypXTk93v/

Εξαιρούνται τα σαουδαραβικά πλοία από τη συμφωνία

Η «κατανόηση» που επετεύχθη στο Ομάν δεν συνιστά γενική εγγύηση ασφαλείας για ολόκληρη τη διεθνή ναυτιλία. Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Χούθι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν πρόκειται να πλήξουν πλοία αμερικανικών ή ισραηλινών συμφερόντων. Πηγή από την Υεμένη που επικαλείται το Al Jazeera ανέφερε ότι η αποφυγή επιθέσεων αφορά και την πλειονότητα των εμπορικών πλοίων, με σαφή όμως εξαίρεση τα σκάφη συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια ώρα, οι εγγυήσεις αυτές δεν καλύπτουν τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της Υεμένης. Οι μάχες ανάμεσα στους αντάρτες και τις κυβερνητικές δυνάμεις που στηρίζονται από το Ριάντ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας απέναντι στις επιθέσεις των ανταρτών. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, διατηρώντας τη στρατιωτική τους συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, χωρίς ωστόσο να εμπλέκονται άμεσα στο μέτωπο.

The strategic Bab el-Mandeb Strait in Yemen.

H στρατιωτική επέλαση στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Οι διαπραγματεύσεις στο Μουσκάτ συνέπεσαν χρονικά με ραγδαία εδαφικά κέρδη των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η κατάληψη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Πέριμ, η οποία βρίσκεται ακριβώς μέσα στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και το χωρίζει σε δύο ναυτιλιακούς διαύλους. Η κίνηση αυτή δίνει στις δυνάμεις των Χούθι άμεσο έλεγχο πάνω σε ένα πέρασμα από το οποίο διέρχεται το 10% με 12% του παγκόσμιου πετρελαίου και συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, από το Δουβλίνο όπου βρέθηκε μαζί με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Χούθι «μας τηλεφώνησαν και δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας», προσθέτοντας ότι επιτρέπουν τη διέλευση στα πλοία και ότι το ζήτημα εντοπίζεται σε «μία συγκεκριμένη χώρα», αναφερόμενος εμμέσως στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι περίπου 25 πλοία διέρχονται καθημερινά.

Στο παρασκήνιο υπήρξαν έντονες διαβουλεύσεις. Δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Τραμπ στις 10 Σεπτεμβρίου ζητώντας αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι, αίτημα που απορρίφθηκε.

Κύκλοι στο Ριάντ διέψευσαν το ρεπορτάζ αυτό, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του Σαουδάραβα υπουργού Άμυνας, Χάλεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με τις οποίες το βασίλειο μπορεί να διαχειριστεί την αντιπαράθεση αυτόνομα. Πάντως, ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, μετέβη εσπευσμένα στο Ριάντ για συνομιλίες συντονισμού, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Ουάσιγκτον να προσφέρει υποστηρικτική βοήθεια αποφεύγοντας όμως τη στρατιωτική εμπλοκή.

Brad Cooper
U.S. Navy Vice Adm. Brad Cooper, who oversees the Mideast-based 5th Fleet, speaks at the Unmanned System Exhibition and Conference in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Monday, Feb. 21, 2022. The U.S. Navy's Mideast-based 5th Fleet announced on Monday the launch of a new joint force of unmanned drones with allied nations to patrol vast swaths of the region's volatile waters as tensions simmer with Iran. (AP Photo/Jon Gambrell)AP

Οι κινήσεις του Ριάντ

Απέναντι στις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά των εγκαταστάσεών της, η Σαουδική Αραβία έχει διαμηνύσει επισήμως ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ελλείψεις ή διακοπές στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Για την ενίσχυση της ασφάλειάς της, η κυβέρνηση του Ριάντ στράφηκε σε χώρες όπως η Γαλλία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ηνωμένο Βασίλειο για υποστήριξη στην αεράμυνα. Τον Ιούλιο του 2026 ανακοίνωσε τη συγκρότηση Πολυεθνικής Αμυντικής Ναυτικής Συμμαχίας 14 κρατών, στην οποία μετέχουν χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Πακιστάν.

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Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδυάζεται με τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Ισλαμαμπάντ και τις τριμερείς συνεννοήσεις της Μέκκας με Τουρκία και Πακιστάν. Στον ίδιο άξονα εντάσσεται και η προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο Κάιρο, με επίκεντρο τον συντονισμό των δύο χωρών για την ασφάλεια των υδάτων που οδηγούν στη Διώρυγα του Σουέζ.

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