Η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (17/9) η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στο 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει απέναντί του τρεις δυνατές ομάδες. Μαζί με τους γηπεδούχους θα αγωνιστούν η Παρτίζαν Μόζαρτ Μπετ Βελιγραδίου, ο ΠΑΟΚ και η κάτοχος του EuroCup, JL Bourg.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα ανοίγει με τον αγώνα ΠΑΟΚ – Παρτίζαν, ενώ αργότερα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την JL Bourg. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, που θα αναδείξουν τον νικητή του τουρνουά.

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο Telekom Center Athens.

Η συνέντευξη Τύπου για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος

Την παρουσίαση της διοργάνωσης έκανε ο δημοσιογράφος Χρήστος Κιούσης, ο οποίος ανέφερε τόνισε ότι το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος» επιστρέφει στο σπίτι του Αθήνα.

Ακολούθως παρουσίασε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά, οι αγώνες του οποίου θα πραγματοποιηθούν στο Telekom Arena. Ο Παναθηναϊκός, η Παρτίζαν Μόζαρτ Μπετ Βελιγραδίου, ο ΠΑΟΚ και η κάτοχος του EuroCup, JL Bourg θα αγωνιστούν για τον πρώτη θέση του τουρνουά.

Στην παρουσίαση του τουρνουά παρουσιάστηκε βίντεο για τη μεγάλη προσφορά του Παύλου Γιαννακόπουλου στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ με ατάκες και στιγμιότυπα από τις μεγάλες νίκες της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Παίρνοντας τον λόγο οι αρχηγοί των ομάδων και οι προπονητές που θα συναγωνιστούν στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος» ευχαρίστησαν την ομάδα του Παναθηναϊκού για την πρόσκληση στο τουρνουά, ευχόμενοι να έχουν ένα καλό τουρνουά πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Οι αρχικές τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν με δήλωση του πρόεδρου του ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος» και διοικητικoύ ηγέτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλου που ευχήθηκε με τη σειρά του μία καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς ευχαριστώντας παράλληλα τις ομάδες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση.

Ακολούθησαν γενικές ερωτήσεις από δημοσιογράφους γύρω από το τουρνουά αλλά και τις ομάδες που συμμετέχουν με την εκδήλωση να κλείνιε με ένα ακόμη βίντεο με ατάκες από παίκτες του Παναθηναϊκού αλλά και συνεργάτες του προπονητικού team για τον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

Το πρόγραμμα του τουρνουά έχει ως εξής (σ.σ. όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΪ):

Παρασκευή 18/9

17:30 ΠΑΟΚ-Παρτιζάν Βελιγραδίου

21:15 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Μπουργκ

Σάββατο 19/9

GAME 1 – 17:00

GAME 2 – 20:00

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