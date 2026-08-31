Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 το μήνα για 15.000 νοικοκυριά - Δικαιούχοι και κριτήρια

Snapshot Το πρόγραμμα Κοινωνικό Leasing προσφέρει σε 15.000 νοικοκυριά ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μηνιαίο μίσθωμα από 50 έως 150 ευρώ χωρίς προκαταβολή.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 12.500 έως 15.000 ευρώ για τετραετή μίσθωση, με επιπλέον 500 ευρώ για οικιακό φορτιστή.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν μοντέλο από δημόσια λίστα και έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς του οχήματος μετά τη λήξη της μίσθωσης με κόστος 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα συντήρησης, ασφάλειας και σέρβις κατά τη διάρκεια των 4 ετών.

Η ηλεκτροκίνηση μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης, καθώς το κόστος φόρτισης είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος καυσίμων. Snapshot powered by AI

Την ευκαιρία να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα, χωρίς προκαταβολή και με μηνιαία δόση από 50 έως 150 ευρώ, θα έχουν 15.000 νοικοκυριά, χάρη στο πρόγραμμα Κοινωνικό Leasing.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα από την ΕΕ, ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και σ' αυτό εντάσσεται και το Κοινωνικό Leasing.

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη μακροχρόνια μίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους κι ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος τα 150 ευρώ.

Στο μέτρο προβλέπεται να ενταχθούν περίπου 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία θα λάβουν επιδότηση από 12.500 έως 15.000 ευρώ για τετραετή διάρκεια μίσθωσης. Επιπλέον, παρέχεται ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο που προτιμούν μέσα από μια δημόσια αναρτημένη λίστα με τα πιο φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος μετά την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Ο δικαιούχος θα καταβάλει για 4 χρόνια (48 δόσεις) ένα μηνιαίο μίσθωμα της τάξης των 50 έως 150 ευρώ μάξιμουμ. Μετά το πέρας της 4ετίας, θα κληθεί από την εταιρεία για το θέλει να το αγοράσει με ένα μικρό επιπλέον μίσθωμα. Το ποσό εξαγοράς ξεκινά από 3.000 και φτάνει 6.000 ευρώ μάξιμουμ μετά την 4ετία.

Το κόστος είναι πολύ μικρό αν συνυπολογίσει κανείς ότι για τα 4 χρόνια του μισθώματος, ο κάτοχος του ΙΧ δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ για σέρβις, λάστιχα, ασφάλεια, καθώς αναλαμβάνει όλα τα έξοδα η η εταιρεία χρονομίσθωσης.

Το κόστος δε της μετακίνησης είναι ακόμα πιο μικρό αν φανταστεί κανείς ότι όταν φορτίζουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι με 4-5 ευρώ ρεύμα, μπορούν να διανύσουν περίπου 300 χιλιόμετρα. Τη στιγμή μάλιστα που η βενζίνη και το diesel είναι απλησίαστα, καθώς έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η ηλεκτροκίνηση φαντάζει μονόδρομος.

Στη Γαλλία που το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια, στην πρώτη βδομάδα που άνοιξε πριν από λίγες ημέρες, κατατέθηκαν πάνω από 40.000 αιτήσεις.

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