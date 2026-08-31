Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 το μήνα για 15.000 νοικοκυριά - Δικαιούχοι και κριτήρια

Η επιδότηση κυμαίνεται από 12.500 έως 15.000 ευρώ για τετραετή μίσθωση, με επιπλέον 500 ευρώ για οικιακό φορτιστή.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 το μήνα για 15.000 νοικοκυριά - Δικαιούχοι και κριτήρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα Κοινωνικό Leasing προσφέρει σε 15.000 νοικοκυριά ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μηνιαίο μίσθωμα από 50 έως 150 ευρώ χωρίς προκαταβολή.
  • Η επιδότηση κυμαίνεται από 12.500 έως 15.000 ευρώ για τετραετή μίσθωση, με επιπλέον 500 ευρώ για οικιακό φορτιστή.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν μοντέλο από δημόσια λίστα και έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς του οχήματος μετά τη λήξη της μίσθωσης με κόστος 3.000 έως 6.000 ευρώ.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα συντήρησης, ασφάλειας και σέρβις κατά τη διάρκεια των 4 ετών.
  • Η ηλεκτροκίνηση μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης, καθώς το κόστος φόρτισης είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος καυσίμων.
Snapshot powered by AI

Την ευκαιρία να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα, χωρίς προκαταβολή και με μηνιαία δόση από 50 έως 150 ευρώ, θα έχουν 15.000 νοικοκυριά, χάρη στο πρόγραμμα Κοινωνικό Leasing.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα από την ΕΕ, ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και σ' αυτό εντάσσεται και το Κοινωνικό Leasing.

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη μακροχρόνια μίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους κι ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος τα 150 ευρώ.

Στο μέτρο προβλέπεται να ενταχθούν περίπου 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία θα λάβουν επιδότηση από 12.500 έως 15.000 ευρώ για τετραετή διάρκεια μίσθωσης. Επιπλέον, παρέχεται ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο που προτιμούν μέσα από μια δημόσια αναρτημένη λίστα με τα πιο φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος μετά την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Ο δικαιούχος θα καταβάλει για 4 χρόνια (48 δόσεις) ένα μηνιαίο μίσθωμα της τάξης των 50 έως 150 ευρώ μάξιμουμ. Μετά το πέρας της 4ετίας, θα κληθεί από την εταιρεία για το θέλει να το αγοράσει με ένα μικρό επιπλέον μίσθωμα. Το ποσό εξαγοράς ξεκινά από 3.000 και φτάνει 6.000 ευρώ μάξιμουμ μετά την 4ετία.

Το κόστος είναι πολύ μικρό αν συνυπολογίσει κανείς ότι για τα 4 χρόνια του μισθώματος, ο κάτοχος του ΙΧ δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ για σέρβις, λάστιχα, ασφάλεια, καθώς αναλαμβάνει όλα τα έξοδα η η εταιρεία χρονομίσθωσης.

Το κόστος δε της μετακίνησης είναι ακόμα πιο μικρό αν φανταστεί κανείς ότι όταν φορτίζουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι με 4-5 ευρώ ρεύμα, μπορούν να διανύσουν περίπου 300 χιλιόμετρα. Τη στιγμή μάλιστα που η βενζίνη και το diesel είναι απλησίαστα, καθώς έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η ηλεκτροκίνηση φαντάζει μονόδρομος.

Στη Γαλλία που το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια, στην πρώτη βδομάδα που άνοιξε πριν από λίγες ημέρες, κατατέθηκαν πάνω από 40.000 αιτήσεις.

eisodhmatika-krithria-leasing.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανέβασε προκλητικό βίντεο ΑΙ με βομβαρδιμούς στο νησί Χαργκ

07:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ICON «κλειδώνει» ζέστη και για αυτή την εβδομάδα - Η πρόγνωση των Γερμανών για την Ελλάδα

07:40BOMBER

Η ΔΕΘ της τσέπης: Ο κόσμος δεν θέλει «δωράκια», θέλει να μπορεί να ζήσει

07:30SCENARIO

Θα μιλήσει κάποιος πολιτικός αρχηγός για την γενιά των σημερινών 20άρηδων;

07:20ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Αύξηση κατώτατου, οι Σέρρες, ο ΠΑΟΚ και ο Ντέλιας, ο Σαμαράς και οι αγροτοσυνδικαλιστές, τα θαύματα της Polyeco, η Quest και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και η Motor Oil

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά ποτέ δεν θα παραμείνει αδρανές»

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Γκραν Κάνιον: Ένας νεκρός και 14 αγνοούμενοι - Πλημμύρισε το τεράστιο φαράγγι

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ΔΕΘ που έφεραν πολιτικούς σεισμούς - αλλά και μεγάλες περιπέτειες

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Διευθυντής εκκένωσε σχολείο μέσα σε λεπτά και έσωσε 900 παιδιά - «Νιώθω περήφανος»

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 το μήνα για 15.000 νοικοκυριά - Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

06:50WHAT THE FACT

Ινδός μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και πέντε χρόνια – Ο όρκος των 12 ετών που έχει πάρει

06:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

06:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αργυρούπολη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 46χρονο και διέφυγαν με αμάξι - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς σε στάση λεωφορείου - Ο ένας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος από το βυθιζόμενο καταμαράν - Πώς έγινε η τραγωδία

06:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ο γιατρός έχει τα πάντα»: Τι αποκαλύπτουν νέοι διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών για τον ψυχολόγο

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στις θερινές εκπτώσεις - Μειωμένες τιμές στο ράφι για περισσότερους από 1.660 κωδικούς

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Από τους Patriot στο David's Sling - Πώς χτίζεται ο νέος ελληνικός αντιαεροπορικός θόλος - Σήμερα οι υπογραφές

06:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κυψέλη: Η ιατροδικαστική ψάχνει την απάντηση για το νεκρό βρέφος - Πώς και πότε πέθανε - Τι ισχυρίστηκε η μητέρα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς σε στάση λεωφορείου - Ο ένας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

06:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κυψέλη: Η ιατροδικαστική ψάχνει την απάντηση για το νεκρό βρέφος - Πώς και πότε πέθανε - Τι ισχυρίστηκε η μητέρα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Διευθυντής εκκένωσε σχολείο μέσα σε λεπτά και έσωσε 900 παιδιά - «Νιώθω περήφανος»

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος από το βυθιζόμενο καταμαράν - Πώς έγινε η τραγωδία

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 το μήνα για 15.000 νοικοκυριά - Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης

05:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Η παραλία της Κρήτης που βρίσκεται ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου

22:37LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

06:50WHAT THE FACT

Ινδός μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και πέντε χρόνια – Ο όρκος των 12 ετών που έχει πάρει

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εγκλωβισμένοι 183 επιβάτες σε αεροσκάφος προς Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος – Επικράτησε χάος και λιποθυμίες

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Γκραν Κάνιον: Ένας νεκρός και 14 αγνοούμενοι - Πλημμύρισε το τεράστιο φαράγγι

20:02ΚΟΣΜΟΣ

«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Τουρκία: «Ξεριζώσαμε τον καρκίνο" του Ιράν, όμως υπάρχουν "μεταστάσεις"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ