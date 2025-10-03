Kia Leasing: Ηλεκτρικά Kia με νέα πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης
Η Kia Hellas, σε συνεργασία με την Autohellas Hertz, παρουσιάζει μια νέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης για ηλεκτρικά μοντέλα της Kia, προσφέροντας έναν πιο απλό και ευέλικτο τρόπο για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η νέα υπηρεσία Kia Leasing απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού Kia χωρίς την ανάγκη αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Kia Leasing: Ηλεκτρικά Kia με νέα πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης
10:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ