«Ενοικιάζεται»… χρυσός σε τιμή ευκαιρίας - Tι είναι το gold leasing και πως μεταμορφώνει την αγορά

Καθώς η τιμή του χρυσού εκτοξεύεται σε ιστορικά υψηλά, ένα παραδοσιακά «αδρανές περιουσιακό στοιχείο» μεταμορφώνεται σε πολύτιμη πηγή εισοδήματος

«Ενοικιάζεται»… χρυσός σε τιμή ευκαιρίας - Tι είναι το gold leasing και πως μεταμορφώνει την αγορά

Ένα ασφαλές δωμάτιο μέσα στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ιταλίας είναι γεμάτο με στοιβαγμένες ράβδους χρυσού στη Ρώμη της Ιταλίας.

Τράπεζα της Ιταλίας/Φωτογραφία μέσω REUTERS
Ένας αυξανόμενος αριθμός πλούσιων επενδυτών και «οικογενειακών γραφείων» (family offices) δεν αρκούνται πλέον στην απλή αποθήκευση ράβδων χρυσού σε θησαυροφυλάκια. Αντ' αυτού, στρέφονται στην πρακτική της ενοικίασης χρυσού (gold leasing) σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας πολύτιμων μετάλλων, δημιουργώντας μία νέα επικερδη επιχείρηση.

«Έχουμε δεχθεί ένα σωρό τηλεφωνήματα από ανθρώπους που λένε: Έχω ράβδους χρυσού αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έχω ράβδους χρυσού αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μπορείτε να μου τις εκμισθώσετε;» λέει ο Γκαουράβ Μέιτουρ, ιδρυτής της SafeGold. «Αυτό που έχει αλλάξει πολύ ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες είναι ότι πολλοί από τους πλουσιότερους πελάτες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τη μίσθωση», δήλωσε στο CNBC, προσθέτοντας ότι ο όγκος των ενοικιάσεων στην SafeGold έχει αυξηθεί από μόλις 2 σε 40 εκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους.

Πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία;

Το leasing χρυσού θυμίζει δάνειο, με τη διαφορά ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι σε ουγγιές και όχι σε μετρητά. Αν και οι δομές διαφέρουν ελαφρώς, η λογική είναι ίδια: οι επενδυτές παρέχουν τις ράβδους χρυσού τους σε μια πλατφόρμα ή εταιρεία διαχείρισης, η οποία στη συνέχεια δανείζει το πολύτιμο μέταλλο σε κοσμηματοποιούς, χυτήρια ή βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας που το χρησιμοποιούν στην παραγωγή.

Ο δανειζόμενος καταβάλλει ενοίκιο σε χρυσό (leasing rate).και στο τέλος της συμφωνίας επιστρέφει την ίδια ποσότητα χρυσού ή ανανεώνει τη μίσθωση. Για τις επιχειρήσεις, το όφελος είναι ξεκάθαρο: δεν χρειάζεται να αγοράσουν χρυσό με τραπεζικό δάνειο, ούτε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο τιμής μέσω futures. Πληρώνουν σε χρυσό και δεν εκτίθενται στις διακυμάνσεις

Η SafeGold προσφέρει επί του παρόντος απόδοση 2% στις ασφαλισμένες μισθώσεις και απόδοση 4% στις μη ασφαλισμένες. «Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πλέον χρυσό και περιμένουν απλώς να φτάσει τα 5.000 δολάρια», λέει ο Κιθ Γουάινερ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Monetary Metals με έδρα την Αριζόνα. «Θέλουν να τον κρατήσουν ανεξάρτητα από την τιμή του- και τότε σκέφτονται: πώς θα μπορούσα να τον χρησιμοποιήσω;».

Νέα πρωτόκολλα και μηχανισμοί ασφαλείας

Η είσοδος ιδιωτών στην αγορά leasing «έφερε» και νέους μηχανισμούς ασφάλειας, με αποτέλεσμα πολλαπλάσιους ελέγχους καθαρότητας κάθε επιστρεφόμενης ράβδου, αλλά και μεγάλες ασφαλιστικές καλύψεις για κλοπή και απάτη. Το leasing χρυσού ενέχει επίσης κινδύνους, που δεν υπάρχουν στη συμβατική φύλαξη, λένε οι αναλυτές. Αν μια επιχείρηση αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, μπορεί να μην επιστρέψει τον χρυσό στην ώρα της ή και καθόλου, ενώ ενίοτε ο δανειστής μπορεί να λάβει πίσω χρυσό χαμηλότερης καθαρότητας ή απομιμήσεις.

Οι σοβαρές πλατφόρμες επιμένουν ότι εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα για να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους. Η Monetary Metals λόγου χάρη, χρησιμοποιεί ασφάλειες, ελέγχους, κάμερες και τεχνολογία αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων για τον περιορισμό της κλοπής και της απάτης, ενώ και η Goldstrom επιστρατεύει σύστημα RFID ( «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων») προσαρτώντας τσιπάκια σε κάθε κόσμημα που κατασκευάζεται από το μισθωμένο μέταλλο των επενδυτών της. Όπως τονίζεται πάντως στη βιομηχανία «μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει».

