Γαλλία: Έσκαβε για πισίνα και βρήκε χρυσό αξίας 700.000 ευρώ στον κήπο του - Πήρε μόνο μπράβο

Ένα όνειρο πολλών έγινε πραγματικότητα για έναν άνδρα που σκάβοντας στον κήπο του βρήκε ολόκληρο θησαυρό.

Στη γαλλική πόλη Neuville-sur-Saône, προάστιο της Λυών, ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού αποφάσισε να κατασκευάσει μία πισίνα. Κατά τη διάρκεια όμως των εργασιών, σκάβοντας στο χώμα, βρέθηκε μπροστά σε ράβδους χρυσού αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

Ως νομοταγής πολίτης ανέφερε το εύρημά του, και εισέπραξε μπράβο για την ειλικρίνειά του. Πιθανότατα όμως δεν δικαιούται απολύτως τίποτα από τον θησαυρό, που πιθανότατα θα μοιραστεί στους κληρονόμους του προηγούμενου ιδιοκτήτη του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε η προέλευση του χρυσού, που πιστεύεται ότι αποκτήθηκαν νόμιμα πριν από 20 χρόνια. Η ανακάλυψη έγινε τον περασμένο Μάιο,αλλά μόλις στις αρχές του μήνα επιβεβαιώθηκε από τον δήμο.

Ce mercredi 5 novembre, la mairie de Neuville-sur-Saône (Rhône) a confirmé qu’un de ses administrés a découvert des lingots d’or d’une valeur totale de 700.000 euros enfouis dans son jardin.

➡️ https://t.co/rlzPuxaKnC pic.twitter.com/jivysFg5wL — 20 Minutes (@20Minutes) November 6, 2025

Ο Antoine Béguin, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα θησαυρών, δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι είναι απίθανο ο άνδρας να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση για την εύρεση και την αναφορά του θησαυρού.

«Πιθανότατα δεν θα δικαιούται τίποτα. Οι κληρονόμοι του αρχικού ιδιοκτήτη πιθανότατα θα εμφανιστούν. Αν αποδειχθεί ότι όποιος έκρυψε τις ράβδους χρυσού δεν είχε κληρονόμους, ο θησαυρός θα επιστρέψει στο κράτος».

Ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει τώρα να αναζητήσει πιθανούς κληρονόμους μέχρι τον 6ο βαθμό: εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να ανακτήσουν τα πάντα.

Και ακόμα κι αν δεν βρεθεί κανένας, ο χρυσός θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτεία, ενώ αυτός που θα τον βρει δεν θα πρέπει να περιμένει καμία ανταμοιβή, στην καλύτερη περίπτωση μια απλή χειραψία.