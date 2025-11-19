Τουαλέτα από μασίφ χρυσό με το όνομα «America» πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,1 εκατ. δολάρια
Το γλυπτό του Maurizio Cattelan πωλήθηκε στην τιμή του βάρους του σε χρυσό
Το «America», ένα γλυπτό από μασίφ χρυσό σε σχήμα τουαλέτας, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Sotheby's στην τιμή του βάρους του σε χρυσό, η οποία ανέρχονταν σε 9,9 εκατομμύρια δολάρια στις αγορές χρυσού την Τρίτη.
Ο οίκος δημοπρασιών ξεκίνησε τον διαγωνισμό στρογγυλοποιώντας την ζητούμενη τιμή στα 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά το έργο προσέλκυσε μόνο μία μοναδική προσφορά μέσω τηλεφώνου. Με τις προμήθειες του Sotheby's, αυτό σήμαινε ότι η τουαλέτα κόστισε συνολικά 12,1 εκατομμύρια δολάρια.
Η τουαλέτα 18 καρατίων δημιουργήθηκε από τον Maurizio Cattelan, τον ίδιο καλλιτέχνη που δημιούργησε και την μπανάνα από κολλητική ταινία που πωλήθηκε πέρυσι για 6,2 εκατομμύρια δολάρια.
Μετά την πώληση, ο οίκος ανακοίνωσε ότι ο αγοραστής ήταν μια διάσημη αμερικανική μάρκα, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.