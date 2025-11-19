Πορτρέτο από χρυσάφι: Έργο του Κλιμτ πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια

Ένα πορτρέτο δια χειρός Γκούσταφ Κλιμτ, πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για πίνακα ζωγραφικής σε δημοπρασία

Newsbomb

Πορτρέτο από χρυσάφι: Έργο του Κλιμτ πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια

To «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» δια χειρός Γκόύσταφ Κλίμτ

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο αστρονομικό ποσό των 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη ένα πορτρέτο που φιλοτέχνησε την περίοδο 1914-1916 ο Αυστριακός ζωγράφος Γκούσταφ Κλιμτ. Έγινε έτσι ο δεύτερος ακριβότερος πίνακας ζωγραφικής που βγήκε ποτέ στο σφυρί.

Ο πίνακας, ύψους δύο μέτρων, με τίτλο Bildnis Elisabeth Lederer ή «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» (Portrait of Elisabeth Lederer) απεικονίζει τη Λέντερερ, μια νεαρή κληρονόμο και κόρη των Μαικήνων του Κλιμτ, ντυμένη με μια κινέζικη ρόμπα. Έξι πλειοδότες έδωσαν μάχη επί 20 λεπτά στη δημοπρασία το βράδυ της Τρίτης (18/11), με τον οίκο Sotheby's να αρνείται τελικά να κατονομάσει τον αγοραστή του πίνακα.

klimt.jpg

Το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ λεηλατήθηκε από τους Ναζί και σχεδόν καταστράφηκε σε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά το 1948 επιστράφηκε στον αδελφό του Λέντερερ, Έριχ, ο οποίος ήταν συχνά θέμα σε σχέδια και πίνακες του φίλου του Κλιμτ και συναδέλφου καλλιτέχνη Έγκον Σίλε. Παρέμεινε στην κατοχή του Έριχ για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μέχρι που το πούλησε το 1983, δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του.

Το 1985, ο πίνακας έγινε μέρος της ιδιωτικής συλλογής έργων τέχνης του κληρονόμου της Estée Lauder, Leonard A Lauder, ο οποίος τον εξέθεσε στο σπίτι του στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη, αλλά για σύντομα χρονικά διαστήματα, όταν δανειζόταν σε γκαλερί. Πέθανε τον Ιούνιο, σε ηλικία 92 ετών.

Η ιστορικός τέχνης Έμιλι Μπράουν, η οποία εργάστηκε ως σύμβουλος τέχνης του για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε στο CNN ότι ο πίνακας ήταν το κόσμημα της συλλογής του. «Έτρωγε μεσημεριανό όποτε ήταν σπίτι, και το μεσημεριανό γεύμα γινόταν σε ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι ακριβώς δίπλα στον πίνακα», είπε ο Μπράουν. Ο πίνακας ήταν ένα από τα δύο μόνο ολόσωμα πορτρέτα του Κλιμτ που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.

Το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ θέτει νέο ρεκόρ για πίνακα του Κλιμτ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 108 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει η πώληση της «Κυρία με βεντάλια» το 2023 . Το 2006, ο αδελφός της Λόντερ, Ρόναλντ, πλήρωσε 135 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτική πώληση, αντί για δημοπρασία, για το διάσημο «Πορτρέτο της Αντέλ Μπλοχ-Μπάουερ Ι»του Κλιμτ, ευρέως γνωστό ως «Γυναίκα με χρυσό».

Το πιο ακριβό έργο τέχνης που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία ήταν ο θρυλικός πίνακας «Salvator Mundi» (Σωτήρας του Κόσμου), που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι και οποίος πουλήθηκε το 2017 για 450,3 εκατομμύρια δολάρια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Ξεκίνησε η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» με αυξημένη αναμονή

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η απάντηση Μανδά στα σενάρια για «άκυρο» στους «πράσινους»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Γερμανός Όσμερς σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί της αγωνιστικής

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το κέντρο της Νέας Ιωνίας αποκτά σύντομα νέο υπόγειο χώρο στάθμευσης 310 θέσεων»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

11:51WHAT THE FACT

Ανησυχητική πρόβλεψη: Οι μισές παραλίες της Γης θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το τέλος του αιώνα - Τι έδειξε έρευνα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

11:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερη η πρώην αθλήτρια της ενόργανης που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

11:29ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4

11:24ΕΛΛΑΔΑ

«Φρένο» στην πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανηλίκους – Νέα μέτρα, έλεγχοι και κωδικοί QR μέσω του gov.gr

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Πορτρέτο «από χρυσάφι»: Πίνακας του Κλιμτ πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια - Το 2ο ακριβότερο έργο τέχνης

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες δημιουργούν κινητήρα που λειτουργεί με το κρύο του διαστήματος

11:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Simpsons: Σάλος με το νέο επεισόδιο της σειράς - «Σκοτώνεται» μετά από 35 χρόνια χαρακτήρας

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 78χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Mε τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης ανοίγει ο δρόμος για τον νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δελφίνια εμφανίστηκαν στον Θερμαϊκό - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

11:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Simpsons: Σάλος με το νέο επεισόδιο της σειράς - «Σκοτώνεται» μετά από 35 χρόνια χαρακτήρας

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

11:37ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διαμαντής Καραναστάσης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένα σκανδαλιάρικο κοριτσάκι»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Πολωνία και η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

«Φρένο» στην πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανηλίκους – Νέα μέτρα, έλεγχοι και κωδικοί QR μέσω του gov.gr

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους: Επαλήθευση ηλικίας μέσω Kidswallet, ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου καταστημάτων και καταχώρηση εκδηλώσεων για άτομα κάτω των 18

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ