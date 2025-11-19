Πορτρέτο από χρυσάφι: Έργο του Κλιμτ πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια

Στο αστρονομικό ποσό των 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη ένα πορτρέτο που φιλοτέχνησε την περίοδο 1914-1916 ο Αυστριακός ζωγράφος Γκούσταφ Κλιμτ. Έγινε έτσι ο δεύτερος ακριβότερος πίνακας ζωγραφικής που βγήκε ποτέ στο σφυρί.

Ο πίνακας, ύψους δύο μέτρων, με τίτλο Bildnis Elisabeth Lederer ή «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» (Portrait of Elisabeth Lederer) απεικονίζει τη Λέντερερ, μια νεαρή κληρονόμο και κόρη των Μαικήνων του Κλιμτ, ντυμένη με μια κινέζικη ρόμπα. Έξι πλειοδότες έδωσαν μάχη επί 20 λεπτά στη δημοπρασία το βράδυ της Τρίτης (18/11), με τον οίκο Sotheby's να αρνείται τελικά να κατονομάσει τον αγοραστή του πίνακα.

Το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ λεηλατήθηκε από τους Ναζί και σχεδόν καταστράφηκε σε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά το 1948 επιστράφηκε στον αδελφό του Λέντερερ, Έριχ, ο οποίος ήταν συχνά θέμα σε σχέδια και πίνακες του φίλου του Κλιμτ και συναδέλφου καλλιτέχνη Έγκον Σίλε. Παρέμεινε στην κατοχή του Έριχ για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μέχρι που το πούλησε το 1983, δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του.

Το 1985, ο πίνακας έγινε μέρος της ιδιωτικής συλλογής έργων τέχνης του κληρονόμου της Estée Lauder, Leonard A Lauder, ο οποίος τον εξέθεσε στο σπίτι του στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη, αλλά για σύντομα χρονικά διαστήματα, όταν δανειζόταν σε γκαλερί. Πέθανε τον Ιούνιο, σε ηλικία 92 ετών.

Η ιστορικός τέχνης Έμιλι Μπράουν, η οποία εργάστηκε ως σύμβουλος τέχνης του για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε στο CNN ότι ο πίνακας ήταν το κόσμημα της συλλογής του. «Έτρωγε μεσημεριανό όποτε ήταν σπίτι, και το μεσημεριανό γεύμα γινόταν σε ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι ακριβώς δίπλα στον πίνακα», είπε ο Μπράουν. Ο πίνακας ήταν ένα από τα δύο μόνο ολόσωμα πορτρέτα του Κλιμτ που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.

Το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ θέτει νέο ρεκόρ για πίνακα του Κλιμτ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 108 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει η πώληση της «Κυρία με βεντάλια» το 2023 . Το 2006, ο αδελφός της Λόντερ, Ρόναλντ, πλήρωσε 135 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτική πώληση, αντί για δημοπρασία, για το διάσημο «Πορτρέτο της Αντέλ Μπλοχ-Μπάουερ Ι»του Κλιμτ, ευρέως γνωστό ως «Γυναίκα με χρυσό».

Το πιο ακριβό έργο τέχνης που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία ήταν ο θρυλικός πίνακας «Salvator Mundi» (Σωτήρας του Κόσμου), που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι και οποίος πουλήθηκε το 2017 για 450,3 εκατομμύρια δολάρια.