«Μάχη» με κροκόδειλους στην Κένυα: Η άνοδος των νερών τους έφερε κοντά στα σπίτια

Με το καιρικό μοτίβο του Ελ Νίνιο να απειλεί να επιδεινώσει την κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση της Κένυας ξεκίνησε μια επιχείρηση απομάκρυνσης των μεγαλύτερων ερπετών από τις λίμνες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Μάχη» με κροκόδειλους στην Κένυα: Η άνοδος των νερών τους έφερε κοντά στα σπίτια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Κένυα διεξάγεται επιχείρηση σύλληψης και μετεγκατάστασης μεγάλων κροκοδείλων από τη λίμνη Baringo λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων που τους φέρνει κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
  • Η άνοδος της στάθμης στη λίμνη Baringo, που έχει επεκταθεί κατά 70% από το 2010, αποδίδεται σε ακραίες βροχοπτώσεις και κλιματική αλλαγή.
  • Περίπου 13 κροκόδειλοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής με στόχο τη μετεγκατάσταση τουλάχιστον 30 ερπετών, κυρίως βάρους άνω των 200 κιλών.
  • Η επιχείρηση περιλαμβάνει παγίδευση με δόλωμα και ήχους για να παρασυρθούν οι κροκόδειλοι σε δίχτυα, ενώ οι ντόπιοι καλούνται να παραμείνουν ήσυχοι για την επιτυχία της δράσης.
  • Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι από την επιχείρηση λόγω των φόβων για επιδείνωση της κατάστασης με τον επερχόμενο Ελ Νίνιο, αν και υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή αρνητική επίδραση στον τουρισμό.
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Ένα μεγάλο κυνήγι κροκοδείλων είναι σε εξέλιξη στην Κένυα, με σκοπό τη «σύλληψη» και τη μετεγκατάσταση των τεράστιων ερπετών από τη λίμνη Baringo της Κένυας, σε προστατευμένο πάρκο, καθώς η άνοδος στη στάθμη των υδάτων τους έχει φέρει κοντά στα σπίτια, οδηγώντας χιλιάδες κατοίκους να αναζητήσουν ασφάλεια σε υψηλότερα εδάφη.

Οι λίμνες στην κοιλάδα Rift της Κένυας έχουν ανέβει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα, με τους επιστήμονες να αποδίδουν την αύξηση σε ακραίες βροχοπτώσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Με το καιρικό μοτίβο του Ελ Νίνιο να απειλεί να επιδεινώσει την κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση της Κένυας ξεκίνησε μια επιχείρηση γύρω από τη λίμνη Baringo για τη μετεγκατάσταση μερικών από τους μεγαλύτερους κροκόδειλους.

Πώς γίνεται η «σύλληψη»

Το γαλλικό πρακτορείο βρέθηκε και κατέγραψε από κοντά το επικίνδυνο κυνήγι, που περιλαμβάνει τους ήχους ενός ταλαιπωρημένου σκύλου, από ένα ηχείο τοποθετημένο στην όχθη για να παρασύρει κροκόδειλους προς μια παγίδα διχτυών με δόλωμα με νεκρά ψάρια.

Και όλα αυτά υπό άκρα σιωπή, με εντολή στους ντόπιους να κρυφτούν για να μην αποσπάσουν την προσοχή του κροκόδειλου καθώς περίμεναν να κινηθεί στην παγίδα.

«Το να τα πιάσεις δεν είναι εύκολο, είναι πολύ ντροπαλά... είναι δύσκολο να τους δελεάσεις... και επικίνδυνο», δήλωσε ο Dominic Mijele, κτηνίατρος της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση.

Αρκετοί κροκόδειλοι εθεάθησαν να διασταυρώνονται στην άκρη του διχτυού, αλλά οι αξιωματικοί είπαν ότι τα ερπετά έχουν γίνει επιφυλακτικά αφού τουλάχιστον πέντε αιχμαλωτίστηκαν στο ίδιο σημείο.

Περίπου 13 κροκόδειλοι έχουν ήδη συλληφθεί στη λίμνη, με στόχο τουλάχιστον 30 μέχρι το τέλος της επιχείρησης.

Όταν πέσει στην παγίδα, η ανάσυρσή του έχει έναν άλλον επίσης βαθμό δυσκολίας καθώς ο κροκόδειλος, συνεχίζει να παλεύει μέσα από τα δίχτυα.

Η λίμνη Baringo φιλοξενεί περισσότερους από 200 κροκόδειλους, σύμφωνα με μια πρόχειρη εκτίμηση του Mijele, με την επιχείρηση να στοχεύει όσους ζυγίζουν 200 κιλά ή περισσότερο για να βοηθήσουν στη διαχείριση του πληθυσμού.

Μια ανάλυση του AFP των δορυφορικών εικόνων Copernicus Sentinel και NASA Landsat δείχνει ότι η λίμνη έχει επεκταθεί κατά 70% από το 2010 για να καλύψει 234 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι ντόπιοι δηλώνουν ανακουφισμένοι από την επιχείρηση απομάκρυνσης καθώς η έλευση του Ελ Νίνιο, μεγαλώνει τους φόβους για περισσότερες βροχές και κατά συνέπεια τα ερπετά θα «πλημμυρίσουν» οικισμούς, ενώ κάποιοι αντικρούουν ότι η κίνηση θα μπορούσε να βλάψει τον τουρισμό και να υπονομεύσει τις επιχειρήσεις, αφού οι επισκέπτες δεν θα έχουν κάτι να δουν.

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