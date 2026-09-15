Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (15/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (15/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 10:30:00 πμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΕΝΕΖΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1147Κατασκευές
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ292 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ310 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΝΟ61 έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΝΟ69 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΝΟ302 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΝΟ308 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1148Κατασκευές
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΧΥΣΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΛΑΥΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1151Κατασκευές
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1007Λειτουργία
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΡΙΑΝΚΟΥΡ απο κάθετο: ΑΧΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1005Λειτουργία
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΗΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΗΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1027Λειτουργία
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 82 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΟ 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΝΟ 109 έως κάθετο: ΝΟ 111 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΝΟ 79 έως κάθετο: ΝΟ 81 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΝΟ 87 έως κάθετο: ΝΟ 93 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΝΟ 103 έως κάθετο: ΝΟ 109 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 1:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Δ.ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: Ν.ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔ. ΕΛΥΤΗ απο κάθετο: Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ έως κάθετο: Ν.ΚΑΡΟΥΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥ έως κάθετο: ΟΔ.ΕΛΥΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΒΡΕΤΑΚΟΥ απο κάθετο: ΟΔ. ΕΛΥΤΗ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1152Λειτουργία
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 2:00:00 μμΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΡΟΥΜΕΛΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: Μ, ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΙΩΝ απο κάθετο: Μ, ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: Μ, ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΒΡΥΣΗΝΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΣΗΝΑ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΗΝΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡ1036Κατασκευές
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ529Λειτουργία
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, ΒΟΥΤΥΡΑ, ΘΕΟΦΙΛΑ ΚΑΙ ΖΗΣΙΟΥ.571Κατασκευές
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 5:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΔΑΝΗΣ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΛΕΩΦ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ, ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΟΔΟΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ1738Λειτουργία
15/9/2026 8:00:00 πμ15/9/2026 6:30:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΙΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΑΝΩ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. Λειτουργία
15/9/2026 9:00:00 πμ15/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΝΟ19 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1146Κατασκευές
15/9/2026 10:00:00 πμ15/9/2026 12:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΔΟΛΙΑΝΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, Ι. Α. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΡΓΟΤΕΛΟΥΣ, ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.570Κατασκευές
15/9/2026 11:00:00 πμ15/9/2026 1:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Λ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΝΟ47 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1149Κατασκευές
15/9/2026 11:00:00 πμ15/9/2026 4:00:00 μμΜΟΣΧΑΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
15/9/2026 12:00:00 μμ15/9/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΥΜΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ ΝΟ11 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ1150Κατασκευές
15/9/2026 2:00:00 μμ15/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1006Λειτουργία
15/9/2026 2:00:00 μμ15/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΡΕΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1008Λειτουργία
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