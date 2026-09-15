Aston Martin: Έχασε το 99% της αξίας της μέσα σε οκτώ χρόνια

Του Γιάννη Σκουφή

Το όνομα Aston Martin παραμένει συνδεδεμένο με ορισμένα από τα ακριβότερα και πιο ιδιαίτερα σπορ αυτοκίνητα της αγοράς. Στο χρηματιστήριο, ωστόσο, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, με τη βρετανική εταιρεία να έχει χάσει περισσότερο από το 99% της αξίας της μέσα σε οκτώ χρόνια.

Η Aston Martin εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Οκτώβριο του 2018, με αποτίμηση περίπου 4,3 δισ. λίρες, δηλαδή περίπου 5 δισ. ευρώ. Έκτοτε πέρασε από διαδοχικές περιόδους οικονομικής πίεσης και αρκετές προσπάθειες αναχρηματοδότησης.

Μόνο από την αρχή του 2026 η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 45%, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου η Aston Martin αφαιρέθηκε από τον δείκτη FTSE 250. Σύμφωνα με τους Financial Times, η σημερινή χρηματιστηριακή της αξία βρίσκεται κοντά στα 408 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη αν εξεταστούν τα οικονομικά της μεγέθη. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η εταιρεία εμφάνισε μικτό κέρδος περίπου 248 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 68%, όμως το καθαρό χρέος έχει φτάσει τις 1,54 δισ. λίρες, περίπου 1,84 δισ. ευρώ.

Στην προσπάθεια στήριξης της Aston Martin έχουν συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια ισχυροί επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο Lawrence Stroll, το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας και η Geely. Παράλληλα, η Mercedes-Benz διατηρεί μετοχική και τεχνολογική σχέση με τη βρετανική εταιρεία.

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Το περασμένο καλοκαίρι εξασφαλίστηκαν ακόμη περίπου 635 εκατ. ευρώ μέσω νέας χρηματοδότησης, δίνοντας στην Aston Martin περισσότερο χρόνο για να συνεχίσει την προσπάθεια ανάκαμψης. Το δύσκολο κομμάτι παραμένει η διαχείριση του υψηλού χρέους σε μια εταιρεία με σχετικά περιορισμένους όγκους παραγωγής και μεγάλο κόστος εξέλιξης νέων μοντέλων.

Η γκάμα των Vantage, DB12, Vanquish, DBX και Valhalla έχει ανανεωθεί σημαντικά. Αυτό που μένει να αποδειχθεί είναι εάν η εμπορική τους πορεία μπορεί να μετατραπεί σε μια σταθερή οικονομική ανάκαμψη.