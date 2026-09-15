Οι ξυπόλυτοι Χούθι βάζουν φωτιά στον κόσμο,  6 δισ. τον χρόνο οι πασοκικές παροχές

Έχω δώσει εντολή για ξύλα. Πολλά ξύλα για τον χειμώνα. Όχι μόνο για μένα, αλλά κυρίως για τους επισκέπτες του Μαντείου που φέτος θα είναι περισσότεροι παρά ποτέ. Πέρα απ’ τους πολιτικούς που αγωνιούν για τον προσωπικό τους σταυρό, υπάρχουν και οι επιχειρηματίες, έμποροι και τραπεζίτες που αγωνιούν για πολλούς λόγους ακόμα. Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν αποκάλυψαν τις πραγματικές δυνατότητες και επιθυμίες του καθενός. Eνα αποκαλυπτικό στριπτίζ ισχύος σε ζωντανό χρόνο. Οι ξυπόλητοι προκαλούν τους πάμπλουτους και προκαλούν θρόμβο στον παγκόσμιο ανεφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Στην Σαουδική Αραβία χάθηκε το Γιανμπού , πάει το νησάκι Περίμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, πάει και η παραθαλάσσια πόλη-λιμάνι Μόχα. Μ’ αυτές τις κινήσεις, οι ξυπόλητοι, ελέγχουν τα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και σφίγγουν τον κλοιό, όχι μόνο στο λαιμό της Σαουδικής Αραβίας αλλά και της Ασίας και της Ευρώπης. Αυτή την στιγμή το 90% του σαουδαραβικού αργού είναι εκτός αγοράς.

Οι μικρές και η μεγάλη χώρα του Κόλπου κατάλαβαν καλά ποιος είναι το αφεντικό στην περιοχή (Ιράν). Κι αυτή την φορά ο μπαμπάς (ΗΠΑ) είναι απρόθυμος να τους σώσει. Θα τους σώσει το Πακιστάν; Η Τουρκία; Η θα στραφούν σ’ αυτόν που και θέλει και μπορεί, αλλά δεν αντέχουν ούτε να τον μυρίσουν (Ισραήλ);

Γυμνοί

Τελικά δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε κάνει βολική ανάθεση στις ΗΠΑ την άμυνά της. Είναι και ο πλούσιος αραβικός κόσμος που νιώθει πλέον γυμνός, παρά τα γεμάτα κρατικά ταμεία. Η Σαουδική Αραβία έκανε ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του πετρελαιαγωγού East-West από τότε που ο πόλεμος με το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, αναδρομολογώντας περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα κατευθύνονταν προς πετρελαιοφόρα που περίμεναν στον Περσικό Κόλπο. Η Υεμένη βυθίστηκε στην αναταραχή το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και ανάγκασαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να καταφύγει στην εξορία. Οι ξυπόλυτοι προχθές, όχι μόνο έκοψαν τις διόδους του πετρελαίου, αλλά κάνουν και πολιτική. Θα πλήττουν μόνο τα σαουδαραβικά συμφέροντα, είπαν. Με τις πλάτες του Ιράν φυσικά. Η ΣΑ ψάχνεται. Γι’ αυτό και ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής των υπουργών εξωτερικών χωρών του Κόλπου, με το Ιράν μέσα.

Ο λογαριασμός

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό ενεργειακό περιβάλλον, αξίζει να σημειωθεί πως λίγα συγκεκριμένα ακούστηκαν στην φετινή ΔΕΘ. Όμως η βενζίνη είναι ήδη στο 2,20 στην Αθήνα, και είναι προφανές πως η κατάσταση θα χειροτερέψει. Εκεί θα δοθεί η μάχη του φθινοπώρου.

Το πουγκί του Ανδρουλάκη

Μένοντας λίγο ακόμα στ’ απόνερα της ΔΕΘ, υπήρχε κάποιος που κοστολόγησε το πρόγραμμα Ανδρουλάκη. Κοστίζει 6 δις τον χρόνο και

το είπε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης (Ant1).

Στη Χαριλάου Τρικούπη χειρίζονται τους ψηφοφόρους σαν παλιό περίπτερο με εφημερίδες κρεμασμένες στα μανταλάκια. Φαντεζί τίτλοι, ελπίζοντας πως ο πελάτης θα αγοράσει το φύλλο, για να διαπιστώσει στα ψιλά γράμματα ότι δεν εννοούσαν ακριβώς αυτό.

Μόνο 60 εκατ.

Κι όμως. Υπάρχει κάποιος καλύτερος στα μαθηματικά από τον ΥΠΟΙΚ. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Τσουκαλάς,

ο οποίος βρίσκει την διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης παροχής στους συνταξιούχους και αυτής που έταξε το ΠΑΣΟΚ στην ΔΘ, στα 60 εκ. «Εμείς λέγαμε 420 δισ. ευρώ η πρώτη δόση, 540 δίνονταν ήδη με το 300άρι. (…) Η τελική μας διαφορά στην 1η δόση της 13ης με αυτά που έχει έρθει τώρα η Νέα Δημοκρατία, είναι 60 εκατομμύρια» επισήμανε ο Καραθεοδωρή της Χαριλάου Τρικούπη (Ert News radio 105,8).

Όμως ας πάρουν μερικά πασοκικά μαθήματα εκεί στην κυβέρνηση. Αντί να το λένε «επίδομα», πείτε το πρώτη δόση της 13ης σύνταξης να καταλάβουν όλοι!.

Παλιά κόλπα

Γενικώς στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν πέσει με τα μούτρα στα κόλπα. Παράλληλα, μετά την επίθεση του Ιουνίου σε δημοσκοπικές που δεν έδιναν το επιθυμητό αποτέλεσμα, το στρατηγείο του Νίκου Ανδρουλάκη αποφάσισε φουλ επίθεση στο μιντιακό σύστημα. «Μιλήσαμε για την καλοστημένη πολυτελή προπαγάνδα, μιλήσαμε για τις τριγωνικές σχέσεις, για μια πραγματική οργανωμένη προπαγάνδα που συνιστά ένα τείχος και συνειδητή παραπλάνηση του λαού» είπε η Μιλένα Αποστολάκη βουλευτής βορείου τομέα και στενή συνεργάτης της ηγεσίας. «Υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός» τόνισε με βεβαιότητα (Σκάι).

Στην δημοσιογραφική παρατήρηση αν υπάρχει αποκλεισμός στελεχών του ΠΑΣΟΚ από τα ΜΜΕ σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, η κ. Αποστολάκη απάντησε ως εξής: δεν λείπει το βήμα, αλλά δεν είναι επαρκές. Δηλαδή;

Με ποιά Αριστερά;

Το πρέσινγκ στο τρίτο κόμμα θα συνεχιστεί χωρίς καμία αμφιβολία με επίκεντρο τις μελλοντικές συνεργασίες. Θα πάει με Κυριάκο, ή με Αλέξη μετά την πρώτη κάλπη;

Η Αριστερά δεν είναι μία, απάντησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Και στην Πορτογαλία συνεργαζόμασταν με την Αριστερά, έπεσε η Κυβέρνηση και συνεργαστήκαμε με ένα άλλο κόμμα της Αριστεράς. Έχει να κάνει με ποια Αριστερά μιλάτε.

Αν είναι μια Αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε» τόνισε αφήνοντας όλους ν’ αναρωτιούνται.

Ο Αλέξης είναι εκτός. Όμως η Ζωή; What about Ζωή;

Οι Δούρου-Παππάς-Πολάκης; Κάποιοι παλιοί στο ΠΑΣΟΚ θυμούνται ακόμα με αγάπη την Ρένα.

Το αντίο της Ζωής

Η Πρόεδρος της Πλεύσης νομίζω λίγο ασχολήθηκε με την πράσινη ΔΕΘ. Αντιθέτως έδωσε ενέργεια και αγάπη αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη,

με μια ανάρτηση στα σόσιαλ.

Απρόσμενα τρυφερή ήταν και η αναφορά του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχαν προσωπική γνωριμία και επαφή, μακριά από τα φώτα και τον θόρυβο της δημοσιότητας. Όπως ακριβώς γίνονται τα σημαντικά.

Σας φιλώ

Η Πυθία