Διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας

Snapshot Η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ στο Ομάν αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη.

Το Ιράν χαρακτήρισε ως ψευδές πρόσχημα την επίκληση της Υεμένης για την αναβολή της διάσκεψης.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος διέψευσε τις αναφορές περί δραστηριότητας στο όρος Πίκαξ ως αβάσιμες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τη δραστηριότητα στο όρος Πίκαξ και απειλεί με πλήγματα από τον Ιούλιο. Snapshot powered by AI

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη.

Ο εκπρόσωπος του yπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι η χώρα του και το Ομάν «έλαβαν κοινή απόφαση με στόχο την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης» προσέγγισης για τη διαχείριση του Ορμούζ.

Η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα με αξιωματούχους του Κόλπου στη Μουσκάτ αποτελούσε «ευκαιρία να καταδειχθεί η σημασία αυτών των αποφάσεων», ανέφερε ο Εσμαΐλ Μπαγκάι. Η συνάντηση ακυρώθηκε λόγω «των γεγονότων που εκτυλίσσονται στην Υεμένη», πρόσθεσε.

«Είναι αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή της διάσκεψης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως αιτίας (για την αναβολή) αποτελεί ψευδές πρόσχημα», πρόσθεσε.

«Αν αυτή η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί, θα ήταν μια πολύ κατάλληλη ευκαιρία [σ.σ. για να συζητηθεί η νέα πολιτική]. Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε υπεύθυνη χώρα θα δεχόταν με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο να της επιβληθούν όροι ή να υποβληθεί σε πιέσεις από οποιεσδήποτε εξωτερικές δυνάμεις», είπε ο Μπαγαΐ.

Παράλληλα ο Μπαγαΐ σημείωσε ότι οι αναφορές περί δραστηριότητας στο όρος Πίκαξ είναι αβάσιμες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο όρος Πίκαξ, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ. Από τον περασμένο Ιούλιο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν το όρος Πίκαξ.