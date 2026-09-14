Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε η συνάντηση μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου για τη ναυσιπλοΐα

Snapshot Η συνάντηση μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε.

Η συνάντηση που επρόκειτο να γίνει στη Σαλάλα μετατίθεται για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το Ομάν επικαλείται την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Η απόφαση για την αναβολή λήφθηκε από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.

Το Ομάν δηλώνει προσηλωμένο στον διάλογο για σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Ιράν και χωρών του Κόλπου, με αντικείμενο πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ομανός υπουργός ανέφερε ότι η περιφερειακή συνάντηση, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Σαλάλα, μετατίθεται «για λόγους συναίνεσης», τονίζοντας ότι το Ομάν παραμένει προσηλωμένο στον διάλογο για την ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η απόφαση για την αναβολή ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.