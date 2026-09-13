Εμπορικό πλοίο του Ιράν δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Snapshot Ένα εμπορικό πλοίο του Ιράν δέχτηκε επίθεση τα ξημερώματα στα Στενά του Ορμούζ κοντά στα νησιά Χενγκάμ και Κεσμ.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τρεις.

Ο κυβερνήτης της Κομητείας Κεσμ δεν διευκρίνισε την προέλευση του πλήγματος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν εκρήξεις γύρω από το νησί Κεσμ. Snapshot powered by AI

Ένα εμπορικό πλοίο του Ιράν δέχτηκε επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής στα Στενά του Ορμούζ στα ανοιχτά του νησιού Κέσμ, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα επικαλούμενα τον κυβερνήτη της Κομητείας Κεσμ. Από το περιστατικό, τραυματίστηκαν και τρία άτομα.

«Ένα εμπορικό πλοίο επλήγη γύρω στις 05:00 (04:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί στα ανοικτά του νησιού Χενγκάμ και του νησιού Κεσμ. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν», δήλωσε ο κυβερνήτης Αμίρ Τεϊμουρί, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση του πλήγματος.

Κατά την διάρκεια της νύχτας, αναφέρθηκαν εκρήξεις γύρω από το Κεσμ, το μεγαλύτερο νησί στα Στενά του Ορμούζ.

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