Financial Times: Ιράν και χώρες του Κόλπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα στο Ομάν

Η συνάντηση αποτελεί μία προσπάθεια να βρεθεί λύση στην κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ

Ελένη Ευστρατίου

Financial Times: Ιράν και χώρες του Κόλπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα στο Ομάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται συνάντηση υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου στο Ομάν για την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η συνάντηση είναι η πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και στοχεύει στην αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.
  • Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται ήδη μια ασφαλή θαλάσσια οδό για εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, αλλά οι διελεύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω συνεχιζόμενων επιθέσεων.
  • Η πρωτοβουλία του Ομάν υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για επαναλειτουργία των Στενών και τη μείωση των εντάσεων μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την κυκλοφορία στα Στενά χωρίς τερματισμό του πολέμου και του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.
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Συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου αναμένεται για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιείται από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χώρες του Κόλπου αναμένεται να συζητήσουν για την εύρεση λύσης στην κυκλοφορία από τα Στενά του Ορμούζ και την άμβλυνση των εχθροπραξιών.

Ιράν και Ομάν βρίσκονται εδώ και δύο εβδομάδες σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνηθεί μία ασφαλής θαλάσσια οδός για τα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο. Παρά την ανακοίνωση ότι έχει συμφωνηθεί προσωρινά μία οδός με τα πλοία να εισέρχονται στα Στενά μέσω ιρανικών υδάτων και να εξέρχονται κυρίως μέσω του εδάφους του Ομάν, τα πλήγματα συνεχίζονται και οι διελεύεσεις έχουν μειωθεί εξαιρετικά. Σύμφωνα με το Reuters, μόλις 7 πλοία διέσχισαν τα Στενά την Πέμπτη.

Η σημασία της συνάντησης

Η συνάντηση αποτελεί πρωτοβουλία του Ομάν και αναμένεται να παρευρεθούν κορυφαίοι διπλωμάτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και ενός υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου.

Σύμφωνα με τους FT, εάν πραγματοποιηθεί η συνάντηση, αυτό θα υπογραμμίσει το αίσθημα επείγουσας ανάγκης που επικρατεί στην περιοχή όσον αφορά την προσπάθεια επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Υποδηλώνει επίσης ότι οι δυνάμεις του Κόλπου επιθυμούν να μειώσουν τις εντάσεις με την Τεχεράνη, αφού οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σωρεία επιθέσεων με πυραύλους και drones στα γειτονικά κράτη.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Ιράν έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν πρόκειται να ανοίξει η κυκλοφορία στα Στενά εάν οι ΗΠΑ δεν τερματίσουν τον πόλεμο και τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το αίσθημα επείγουσας ανάγκης έχει ενταθεί και από την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι που επιδιώκουν τωβ έλεγχο του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, επίσης στρατηγική θαλάσσια εμπορική οδός.

Στις χώρες του Συμβουλίου συνεργασίας του Κόλπου συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν διατηρήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν, παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τους.

Η τιμή του αργού Brent, σημείωσε ρεκόρ το απόγευμα της Πέμπτης, με το βαρέλι να ξεπερνά τα 105 δολάρια.

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