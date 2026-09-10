Φρουροί της Επανάστασης: Λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ  

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος τύπου Saildrone Explorer στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Τα στοχευμένα σκάφη ανήκουν στη Δύναμη Κρούσης 59 του 5ου Αμερικανικού Στόλου με έδρα το Μπαχρέιν.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν κατασχέσει άλλο αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στην ίδια περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός παραδέχθηκε βλάβη σε σκάφος του, χωρίς να διευκρινίζει αν σχετίζεται με τις πρόσφατες ενέργειες των Φρουρών. Snapshot powered by AI

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει κλείσει το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

«Το Ναυτικό των Φρουρών έβαλε στο στόχαστρο ένα σκάφος επιφανείας χωρίς πιλότο, τύπου Saildrone Explorer, στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ» ανέφεραν μέσω του ιστοτόπου Sepah News.

Αυτά τα σκάφη διαθέτουν ραντάρ και κάμερες και υπάγονται στην Δύναμη Κρούσης 59 του 5ου Αμερικανικού Στόλου που εδρεύει στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι κατέσχεσαν ένα άλλο αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στην ίδια περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός στη συνέχεια υποστήριξε ότι ένα σκάφος του υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για το ίδιο.