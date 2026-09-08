Στενά του Ορμούζ: Εκρήξεις στο νησί Χαργκ

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις το βράδυ της Τρίτης κοντά στον αγκυροβόλιο του νησιού Χαργκ.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με την αιτία ή τις πιθανές ζημιές.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλοια του Ιράν κοντά στο νησί που δεσπόζει στα Στενά του Ορμούζ και αποτελεί κόμβο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό